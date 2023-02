Caixa Tem confirma crédito para quem tem nome sujo; confira

Há várias situações em que pode ser possível ou, até mesmo, recomendado, solicitar um empréstimo, no entanto, é importante lembrar que qualquer adesão à créditos envolve o pagamento de juros e taxas, o que significa que a decisão de pedir por um empréstimo deve ser cuidadosamente ponderada.

Seja para investimentos, emergências financeiras, pagamento de dívidas maiores, melhorias em casa ou compra específica, a opção pelo empréstimo pode sim ser uma boa saída. Acontece que, para aqueles que já estão com o nome sujo, a aprovação por parte da instituição financeira normalmente não acontece ou o processo é bastante demorado e caro.

É nesse sentido que a Caixa Econômica Federal, através do aplicativo Caixa Tem, lançou uma modalidade de empréstimo facilitada para aqueles que estão negativados, tudo isso em uma tentativa de apoiar e promover ainda mais o Empreendedorismo, visto que os beneficiados fazem parte de dois grupos específicos: o Empreendedor Pessoa Física e o Microempreendedor Individual (MEI).

Categorias beneficiadas

Como dito, a Caixa já é uma instituição consolidada e conhecida por apoiar o empreendedorismo no Brasil. Dessa forma, através do aplicativo Caixa Tem, o banco está liberando crédito para dois grupos específicos em trabalhadores possam utilizar o dinheiro para investimentos em projetos, ainda que estes estejam com o nome negativado, que são eles:

Empreendedor Pessoa Física

Basicamente, um Empreendedor de Pessoa Física é uma pessoa que trabalha por conta própria, como autônomo, e exerce atividades empresariais sem ter uma empresa constituída. Ou seja, é uma pessoa física que empreende, trabalha de forma autônoma e que pode ser remunerada por meio do recebimento de honorários, comissões ou outras formas de pagamento por serviços prestados.

Microempreendedor Individual

Já o Microempreendedor Individual, mais conhecido pela sigla MEI, é entendido como uma figura jurídica criada para formalizar e simplificar a vida dos pequenos empreendedores através do baixo ou nenhum custo para o registro de uma microempresa, além de garantir o acesso à benefícios e direitos específicos.

Veja também: Quanto posso emprestar no CONSIGNADO do BOLSA FAMÍLIA em 2023?

Empréstimo Caixa Tem

Caso você faça parte de um destes dois grupos e deseja já começar o ano de 2023 com dinheiro no bolso para construir, manter ou ampliar um negócio, solicitar o empréstimo oferecido pela Caixa através do aplicativo Caixa Tem pode ser uma ótima opção.

Sendo assim, as opções de crédito variam de acordo com a categoria da seguinte forma:

Empreendedor Pessoa Física: empréstimo de até R$ 1 mil com juros entre 2,99% a 3,60% ao mês;

Microempreendedor Individual – MEI: empréstimo de até R$ 3 mil com juros entre 1,99% a 3,60% ao mês.

O prazo de pagamento das parcelas do empréstimo para ambas categorias pode variar entre 18 e 24 meses e maiores condições podem ser todas conferidas através do app Caixa tem, disponível em (https://bit.ly/3YO5TTm).

Além disso, é importante lembrar que, por se tratar de solicitação de crédito e empréstimo, o solicitante deve se atentar às taxas e, mais do que isso, às possibilidades de pagamento das parcelas, tal como previamente acordado com a instituição em questão, visto que as dívidas podem gerar uma bola de neve difícil de ser superada.

Veja também: Alerta geral pra quem recebe benefícios no Caixa Tem; confira