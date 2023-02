Novo concurso da CAIXA terá 20 mil vagas disponíveis?

A possibilidade de conquistar um emprego com estabilidade e boas condições de trabalho pode ser um grande incentivo para se dedicar aos estudos e superar os desafios que a preparação para um concurso pode apresentar.

Nesse sentido, são bastante disputadas as vagas que são abertas para concursos em todo o país, sobretudo em bancos e em instituições financeiras, que podem oferecer bons benefícios e oportunidade de carreira.

Dessa forma, de acordo com estudos recentes, a Caixa Econômica Federal estaria precisando de milhares de funcionários atualmente. Mas, afinal, essa enorme demanda pode significar concursos a vista? Veja a seguir o que já está sendo esperado.

Por que optar por concursos?

A rotina de estudos para concursos públicos pode ser bastante intensa e exigente, mas para muitas pessoas, o esforço pode vale a pena para alcançar um emprego que oferece as condições desejadas de trabalho. Nesse sentido, optar por fazer concursos pode oferecer diversas vantagens aos que conseguirem, enfim, a aprovação na vaga pretendida, como:

Estabilidade: A principal vantagem de um emprego público é a estabilidade, visto que o funcionário concursado possui garantias de que só poderá ser demitido por motivos específicos previstos em lei. Nesse sentido, esse ponto pode ganhar ainda mais relevância em tempos de crise econômica, quando empregos no setor privado podem estar sujeitos a maiores instabilidades;

Salários e benefícios: Os salários e os benefícios oferecidos pelos cargos públicos podem ser atraentes e, em alguns casos, superiores aos oferecidos no setor privado. Além disso, há a possibilidade de progressão na carreira e aumento salarial de acordo com o tempo e o desempenho;

Qualidade de vida: Muitos cargos públicos oferecem uma jornada de trabalho fixa, o que pode permitir que o funcionário concursado tenha uma melhor qualidade de vida e possa se dedicar a outras atividades.

Sendo assim, é válido ressaltar que a preparação para um concurso público pode exigir muito tempo e dedicação, visto que as provas costumam ser bastante concorridas e exigem um bom nível de conhecimento. No entanto, as vantagens oferecidas por um emprego concursado podem valer a pena o esforço investido na preparação.

Concurso CAIXA

De acordo com pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a Dieese, a Caixa Econômica Federal estaria necessitando, de forma urgente, de 20 mil funcionários.

O estudo foi encomendado pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal a fim de medir as demandas internas da instituição que, durante os últimos anos, registrou baixo número de contratações, o que viria por sobrecarregar os demais funcionários do banco.

No entanto, o cenário que a Caixa enfrenta atualmente é bastante complicado, visto que envolve processos judiciais que estariam impedindo que novos concursos sejam realizados em razão da situação dos remanescentes do último certame, realizado há quase 10 anos, em 2014, que teria a sua validade encerrada em 2016.

Contudo, apesar deste último concurso, as convocações dos aprovados não foram realizadas, o que fez com que a ação resultaria na abertura de uma Ação Civil Pública junto ao Ministério Público do Trabalho.

Dessa forma, enquanto o processo não for julgado, novos concursos estariam fora de possibilidade, mesmo com grande demanda como fora evidenciado.

