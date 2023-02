Entenda o Bolsa Família de março: bloqueios, 13º, adicional e mais

Nesta última quarta-feira (15) o presidente da República, Lula da Silva (PT), anunciou que o Novo Bolsa Família será lançado já na próxima semana trazendo mudanças importantes quanto aos valores e as regras de condicionalidade, pontos estes que foram promessas de campanha do então candidato durante o período eleitoral do ano passado.

Para além das novas regras do programa, o atual ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou ainda em janeiro medidas de revisão dos cadastros das famílias beneficiárias pelo Bolsa Família, a fim de eliminar possíveis fraudes e, dessa forma, fazer com que as parcelas cheguem para o grupo correto.

Novo Bolsa Família

O projeto que estabelece as regras para o Bolsa Família que estaria vigente desde o início do mandato de Lula da Silva (PT) está sendo construído e pensado desde o período de transição entre novembro e dezembro de 2022. No entanto, o que ainda está valendo atualmente é o programa Auxílio Brasil que, vigente durante todo o ano passado, tinha previsto apenas o pagamento de parcelas de R$ 400 às famílias beneficiárias.

A partir da aprovação do projeto orçamentário do Bolsa Família, está confirmado que as parcelas seguirão sendo de R$ 600 e, além disso, possuirão adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Para além dos valores, outras mudanças importantes serão instituídas com o Novo Bolsa Família, que devem começar a valer já no mês que vem, que são:

obrigatoriedade de comprovação de frequência escolar de pelo menos 75% de crianças e adolescentes;

obrigatoriedade de cartão de vacinas atualizado de crianças com até 7 anos de idade;

acompanhamento médico obrigatório de gestantes e lactantes pelo SUS no caso de haver grávidas na família.

Bloqueios do benefício: quem será atingido?

Antes de mais nada, é importante ressaltar que as famílias beneficiárias do programa que cumprem com os requisitos de renda estabelecidos para recebimento do auxílio mensal não possuem com o que se preocupar. Isso porque os bloqueios anunciados atingirão, na verdade, aqueles cadastros em que houverem suspeitas de fraude, com dados desatualizados e incorretos.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o objetivo da atual gestão é de ampliar os programas de benefícios sociais, ou seja, nada de “pente-fino” como muito se tem falado. Ou seja, programas como o Bolsa Família atuarão no sentido de abranger cada vez mais famílias, desde que estas cumpram com os requisitos de renda estabelecidos, e não no sentido de cortar benefícios, por exemplo.

Sendo assim, é esperado que milhões de famílias tenham seus cadastros revisados ainda neste mês de fevereiro para que, assim, os pagamentos destinados àqueles que forem pegos fraudando o sistema sejam enfim bloqueados.

Calendário de pagamento

Como se sabe, a parcela do Auxílio Brasil referente ao mês de fevereiro já começou a ser paga desde o último sábado, dia 11, em razão das antecipações em decorrência do feriado de Carnaval. Dessa forma, juntamente com o Auxílio Gás, as parcelas serão pagas até o dia 28 aos beneficiários de NIS final 0. Segue o calendário:

13 de fevereiro (antecipado para o dia 11): NIS final 1

14 de fevereiro: NIS final 2

15 de fevereiro: NIS final 3

16 de fevereiro: NIS final 4

17 de fevereiro: NIS final 5

22 de fevereiro (antecipado para o dia 18): NIS final 6

23 de fevereiro: NIS final 7

24 de fevereiro: NIS final 8

27 de fevereiro (antecipado para o dia 25): NIS final 9

28 de fevereiro: NIS final 0

Sendo assim, em fevereiro, além do Auxílio Gás no valor da média do preço do botijão de 13 kg, as parcelas do Auxílio Brasil seguem sendo de R$ 400 com o adicional de R$ 200 por família beneficiária, somando, portanto, os R$ 600 recebidos desde o período eleitoral do ano passado. No entanto, é esperado que março já se inicie com os pagamentos das parcelas referentes ao Novo Bolsa Família, com os valores e as condicionalidades já acima mencionadas.

Dessa forma, segue o calendário de pagamento do próximo mês de março, também de acordo com o número final do NIS: