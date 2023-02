Novo concurso de Prefeitura abre diversas vagas com salários de até R$ 6,7 mil

Falaram que 2023 seria o ano das oportunidades mas poucas pessoas acreditaram, mas na realidade, de fato isso está acontecendo. Pois mais um concurso está na praça! A bola da vez é o concurso da Prefeitura de Taubaté, em São Paulo. Dois editais foram divulgados e as vagas são tanto para nível médio quanto para nível superior, os salários podem chegar a mais de R$ 6.000, é uma grande oportunidade para quem quer mudar de vida, confira todos os detalhes e como se inscrever.

Quais as vagas disponíveis?

Ao todo, foram publicados dois editais, a saber, o n° 1/2023 e 2/2023. E a banca que está responsável pela organização do exame, é a Vunesp. Os cargos ofertados são tanto para o nível médio quanto para o nível superior. No momento, as oportunidades são na área da saúde da família, técnico-judiciário e legislativo, além de engenharia e turismo.

Os salários mais baixos giram em torno de R$ 2.424, ao passo que o mais alto gira em torno de R$ 6.752,89. No primeiro edital, está as vagas para Agente comunitário, que é nível médio apenas. E no segundo edital, as demais vagas, para engenheiro civil, turismólogo e os demais que foram citados.

A depender do cargo almejado, o salário irá mudar. Mas vale salientar que a carga horário deve sempre continuar a mesma, isto é, 40 horas por semana, o que dá 8 horas por dia. É uma baita chance que a população local tem de conseguir uma grande estabilidade financeira.

Veja também: Bolsas de 100% para estudar programação; Banco Pan oferece a oportunidade

Como se inscrever no Concurso?

Primeiro, é importante que o interessado entre no site da Fundação Vunesp, a fim de averiguar todos os dados acerca da vaga que a pessoa pretende concorrer, após ler todo o edital e ver se você está apto para o cargo, pode partir para os próximos passos. Lembrando que qualquer dúvida, o candidato pode ligar para o Disque Vunesp, de segunda a sábado, pelo número (11) 3874-6300.

Caso o concurso e a vaga realmente vá de encontro com os seus objetivos, você já pode se inscrever pelo próprio site da Vunesp, vale lembrar que as inscrições irão começar no dia primeiro de março e irão até o dia 30 de março. O candidato também deve pagar uma taxa de inscrição, que varia a depender do nível da prova, podendo ser de R$ 65 ou de R$ 97,50.

Já as provas, irão ocorrer no dia 21 de maio de 2023, com 40 questões objetivas para os cargos médios e 50 questões objetivas para os cargos de nível superior. Elas terão caráter eliminatório e classificatório, ou seja, os melhores posicionados preencherão as vagas.

Veja também: CONFIRMADA a intenção de novo CONCURSO DE IBGE efetivo para 2023