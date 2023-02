Veja os novos lotes que vão para LEILÂO na Receita Federal

Novos lotes do leilão da Receita Federal estão disponíveis e surpreende a todos, uma vez que são produtos caros, todavia, que acabam sendo leiloados por um preço bem menor. A origem deles é totalmente lícita, já que são frutos de produtos apreendidos pela receita, na maioria das vezes, é porque estavam entrando no país de maneira ilegal. A gama de produtos é imensa, vão desde eletrônicos da Apple até pedras preciosas, que podem ser compradas por um valor bem inferior ao praticado pelo mercado, confira todos os detalhes.

Os produtos são caros?

Primeiro, é preciso entender a origem dos produtos. Ao todo, serão 66 lotes de produtos que ficaram retidos na alfândega, por vários motivos. O leilão irá ocorrer a partir do dia 27 de Fevereiro. Há vários itens na lista, como por exemplo, um Ipad Air da quarta geração, o lance mínimo nesses casos é de R$ 1 mil apenas.

Contudo, há outros produtos que os lances são bem maiores, como por exemplo, os lances de R$ 40 mil, que dizem respeito a pedras preciosas, como ágata branca e esmeraldas, por exemplo. Mas também há outros com valores menores, que começam a partir de R$ 200, como eletrônicos e relógios esportivos.

Ou seja, caso você tenha interesse em ter algum dos itens citados, é uma boa opção optar pelo Leilão da Receita Federal, pois como foi citado, são itens novos, a maioria lacrados, todavia, que foram retidos por alguma irregularidade e agora serão colocados para frente.

Como participar do leilão?

Para participar do Leilão é bastante simples, todo o processo será feito pela internet, todavia, se alguém quiser ver os lotes pessoalmente, pode ir ao aeroporto de Guarulhos. O primeiro passo para participar é entrando no Sistema Leilão Eletrônico, lá estarão todos os editais de cada item, com suas respectivas fotos.

Lembrando que a pessoa pode participar, é preciso que ela tenha um certificado digital. Agora, basta acessar o e-CAC e ir até a opção ‘participar do Leilão Eletrônico da Receita Federal’. Mas para enviar os lances, é preciso que a pessoa selecione o edital correto, no caso, 0817600/000001/2023.

Após a escolha do edital correto, o interessado precisa ir até a ‘incluir proposta’ e pronto, o seu lance será registrado. O pregão terá seu início no dia 6 de março, às 08 horas e durará até às 20 horas. No outro dia, às 10 horas, terá a divulgação em sessão pública dos resultados das propostas que foram enviadas.

