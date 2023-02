Seu cartão mais seguro no Carnaval: confira as melhores dicas

As comemorações do carnaval já chegaram e neste período, é bastante comum que ocorra bastante roubos de cartão de crédito ou golpes envolvendo eles. Por isso, é preciso tomar bastante cuidado na hora de usar seu cartão de crédito na folia, pois alguns golpes, são tão complexos que são difíceis de perceber. Mas com algumas dicas certeiras, você irá conseguir reduzir bastante os riscos de ter o seu cartão roubado ou algo do tipo, confira com atenção todas as dicas e coloque-as em prática.

Golpes com a maquininha são bem frequentes

Infelizmente, golpes que usam a maquininha são bem frequentes, pois é por ela que é possível aprovar uma compra usando o Cartão de Crédito, por isso é preciso prestar bastante atenção nelas. Sempre desconfie de maquininhas que estão com o display quebrado, por às vezes, isso é usado para colocar um valor a mais na compra.

Além disso, preste bastante atenção no valor do display, jamais confie em alguém que você nunca viu em sua vida, por isso, antes de colocar a senha, verifique se todos os valores estão de fato corretos. Embora precise de agilidade, para atender a demanda do carnaval, mas isso não significa que você deve ser lesado por alguém que irá usar essa desculpa para aplicar golpes.

Se possível, desative o pagamento por aproximação, ou então, ajuste os valores, para que se ocorrer algum golpe, o valor seja irrisório para você, mesmo a pessoa não querendo levar golpe de maneira alguma, mas ao menos o valor não será tão significativo.

Preste bastante atenção ao seu cartão de crédito

Pois outro golpe frequente é o golpe da troca de cartão, isto é, você entrega um cartão e acaba recebendo outro. Para evitar isso, coloque algum adesivo em seu cartão que sirva para você identificá-lo com facilidade e, também, como orientado anteriormente, desative o pagamento por aproximação, pois mesmo com o seu cartão, o criminoso não irá conseguir usá-lo.

Por fim, entenda o que fazer caso você descubra que seu cartão foi roubado, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, pois com ele dará para provar que você foi roubado caso precise solicitar o estorno de alguma compra.

E logo após efetuar o boletim, entre em contato com a instituição financeira, a fim de solicitar o bloqueio imediato do cartão. E já verifique o seu extrato, para ver se há alguma operação desconhecida por você, se sim, já aproveite para solicitar o bloqueio dela também e posteriormente, o estorno do valor.

