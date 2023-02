IMPACTO TOTAL! Bolsa Família de março vem com GRANDES mudanças

O Bolsa Família voltará a ser pago oficialmente em março, para todas as mais de 20 milhões de famílias beneficiarias, que se enquadram em situação de pobreza ou mesmo de extrema pobreza.

Criado durante a primeira gestão petista, esse é o principal programa de repasse de renda do país, e foi muito bem substituído pelo Auxílio Brasil durante o mandato de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) na presidência. Seu retorno, porém, marcará não só a volta de seu antigo nome, mas também três mudanças significativas que afetarão positivamente todas as famílias que vem recebendo os repasses mensalmente.

Muitas pessoas já notaram, por sinal, que uma espécie de pente fino vem sendo realizada pelo Governo Federal, a fim de manter excluir do Bolsa Família todos os beneficiários que estão recebendo os repasses indevidamente.

Mas as mudanças já anunciadas também vão muito além disso, como será possível notar a seguir.

Quais são as grandes mudanças que o Bolsa Família terá a partir de março

As três mudanças relacionadas ao Bolsa Família, que voltará em março, dizem respeito a três assuntos, sendo eles:

1. O valor mínimo a ser pago

Atualmente, as famílias beneficiárias têm recebido parcelas de R$ 600 por meio do Auxílio Brasil, na verdade, é de R$ 400. Os R$ 200 extras correspondem a uma proposta enviada ao Congresso Nacional por Bolsonaro, a fim de conceder o benefício de forma ampliada.

A medida, que deveria valer até dezembro, foi mantida por Lula nos pagamentos de janeiro e fevereiro. E, em março, a determinação do governo é de que o valor mínimo seja de R$ 600, sem necessidade de nenhuma outra ampliação “por fora”.

2. O pagamento extra relacionado às crianças

Outra mudança significativa, já anunciada há algum tempo, diz respeito aos R$ 150 “a mais” que as famílias receberão, caso tenham em seu núcleo uma criança de no máximo 6 anos de idade.

Vale frisar, porém, que o teto do pagamento, já somando os R$ 600, será de R$ 900. Ou seja: caso a família tenha 3 crianças nessa faixa etária, por exemplo, não receberá R$ 150 a mais correspondente ao terceiro filho, mas sim R$ 300, relacionados aos dois primeiros.

3. A fiscalização mais presente

Para se manter ativa no benefício, a família deve obedecer algumas regras ligadas à saúde e educação, como manter as crianças frequentando a escola regularmente.

E a fiscalização do governo quanto a isso ficará ainda mais dura a partir de março.

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil segue normalmente

Enquanto março não chega, e o Bolsa Família não volta oficialmente, o Auxílio Brasil segue com seu calendário de pagamentos normalmente em fevereiro.

Ele teve início no dia 13, e será finalizado no final do mês, mais especificamente no dia 28.

Quem tiver dúvidas sobre valores e datas pode ligar gratuitamente para os números 111 ou 121.

