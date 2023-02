Novo GOLPE usa o nome do Nubank. veja como não cair nele

Quase metade dos brasileiros já foram vítimas de golpes envolvendo a internet e aplicativos, de acordo com o estudo Mobile Time / Opinion Box. E, se os devidos cuidados não foram tomados, cada vez mais pessoas cairão em golpes desse tipo, como o que vem sendo aplicado por meio do WhatsApp utilizando o nome do Nubank como isca.

Mesmo que consideravelmente amador, tal golpe tem feito vítimas por todo o país, e não é para menos: os golpistas anunciam a oferta de até R$ 500 reais, que fazem parte de uma suposta ação de Carnaval do banco digital.

E quem é que não gostaria de poder curtir os bloquinhos com um dinheiro a mais no bolso, não é mesmo?

Ocorre, porém, que nem todas as pessoas estão se atentando ao perigo que existe por trás da mensagem enviada.

Como é o novo golpe que utiliza o nome do Nubank

Utilizando um dos aplicativos de mensagem mais famosos no Brasil (o WhatsApp), o novo golpe envolvendo o Nubank funciona basicamente como uma espécie de corrente.

Tudo começa com o envio de uma mensagem, na qual está escrito que o banco digital está realizando a Promoção Especial de Carnaval, por meio da qual o participante poderá obter até R$ 500.

É solicitado que se responda um breve questionário, com perguntas até mesmo incoerentes, como “com que frequência você adquire nossos produtos”. Lembrando, ainda, que o texto cita que o dinheiro será entregue em espécie, o que não faz sentido, se tratando de um banco digital.

Ao finalizar o questionário, o participante deve clicar em um link para poder resgatar seu dinheiro, após enviar algumas informações pessoas, e ainda é solicitado que a mesma mensagem seja repassada a outras pessoas.

Tanto quem é cliente do Nubank quanto quem não é acaba por cair nesse golpe, não prestando a devida atenção aos detalhes.

Como se proteger de golpes desse tipo

Ao clicar no link e/ou passar informações sensíveis, como número de CPF, o usuário do WhatsApp ficará vulnerável a novos golpes, e ainda poderá ter seus dados utilizados para a aplicação de golpes em terceiros.

A principal dica a adotar na hora de se proteger, portanto, é jamais clicar em links, principalmente se parecem suspeitos, e nunca passar informações pessoais.

Vale, ainda, se atentar à forma como o Nubank e demais instituições financeiras se comunicam com seus públicos: isso nunca é feito por meio do WhatsApp ou por meio do envio de SMS. Logo, qualquer pessoa que receba mensagens por esses canais deve ficar atenta, principalmente se o conteúdo for relacionado a solicitações de dinheiro, invasão de conta ou oportunidades de ganham que pareçam boas demais para serem verdades.

Afinal, de fato não serão de verdade.

