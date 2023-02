Vale-alimentação vai crescer R$ 200 em 2023? Entenda a proposta

Uma nova proposta veio à tona e deve beneficiar vários funcionários, trata-se do aumento do vale-alimentação e também da isenção dele, ou seja, ele não seria tributado. A proposta deve ser votada em breve, mas prevê outros pontos importantes, como o reajuste de forma linear do salário, em 8%. Caso isso passe, irá beneficiar os trabalhadores, que sofrem com a falta de reajustes salariais. Infelizmente ocorreu uma defasagem e congelamento nos valores, por exemplo, o auxílio-alimentação não era reajustado desde o ano de 2016.

A proposta irá beneficiar todos os trabalhadores?

Não, a proposta é válida apenas para os servidores públicos do Poder Executivo Federal, uma vez que eles sofrem com os problemas citados anteriormente. Por isso, o assunto precisou ser debatido, de maneira inédita. Embora o reajuste do salário interesse a todos os funcionários, mas o aumento do vale-alimentação também, uma vez que irá beneficiar aqueles que recebem menos.

A cúpula do Governo acredita que o reajuste do vale-alimentação irá ser a solução para os funcionários que ganham menos. Atualmente, o valor do benefício é de R$ 458, todavia, deve saltar para R$ 658. “Um aumento de R$ 200 reais no auxílio-alimentação corresponde a 2% do salário de um servidor que ganha R$ 10 mil, mas corresponde a 5% para os que ganham R$ 4 mil, ou a 10% de um que recebe R$ 2 mil”, salientou o secretário

.E para melhorar ainda mais a vida de todos, a proposta prevê que o valor do vale-alimentação não seja tributado, assim, o valor será líquido. Portanto, se o projeto for aprovado, o trabalhador terá os R$ 658 de maneira líquida para gastar com sua alimentação.

O reajuste terá um impacto de R$ 11,6 bilhões

Embora o valor seja alto, ele já estava previsto no Orçamento anual que visa efetuar a correção no salário dos funcionários do Poder Executivo. E de acordo com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, se o governo usasse todo o valor disponível, o aumento poderia ser até de 9%.

Lembrando que os dados que foram divulgados, ainda podem ser alterados, uma vez que é apenas a primeira proposta que foi enviada, dia 28, provavelmente terá uma segunda reunião, Na reunião deve ocorrer a apresentação de outras propostas, a fim de chegar em um acordo geral.

Mas de acordo com o presidente do Fonacate, ele está destacando que o atual Governo está tentando ao máximo conseguir recompor as perdas do funcionalismo. “Mas as entidades de âmbito federal do Fórum consideram que esse esforço ainda está aquém do possível, porque há espaço no orçamento para avançar um pouco mais do que o proposto. Então, vamos apresentar uma contraposta ao governo federal para que seja utilizado todo o recurso orçamentário disponível para a recuperação das perdas”, salientou ele.

