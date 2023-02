Que comecem os JOGOS! Temporada de Peixes no ar; veja como cada signo reage

Os astros nos influenciam desde sempre. E é interessante notar que as formas de influência são as mais diversas. A temporada de Peixes, por sinal, é um ótimo exemplo disso, assim como os períodos que são ligados a outros signos do zodíaco.

Aliás: cada pessoa nasce sob a influência (mais forte) de um signo diferente, e também é influenciada diretamente por seu ascendente. Ocorre, porém, que os movimentos dos astros criam períodos nos quais literalmente qualquer pessoa pode receber influência de um signo que esteja em uma temporada de destaque.

E, aí, cabe a cada um saber aproveitar o momento, de modo a extrair simplesmente o melhor que ele tem a oferecer.

Do que se trata a temporada de Peixes, que tende a influenciar todos os signos

A temporada de Peixes nada mais é do que o período em que o Sol se torna mais presente nesse signo.

E agora, em 2023, ele irá de 18 de fevereiro a 20 de março.

Independentemente de qual seja o signo solar de uma pessoa, portanto, ela poderá se aproveitar desse importante momento para estudar e até mesmo mudar alguns aspectos de sua vida. Será possível sentir uma energia diferente, e o chamado é para que se mergulhe de forma mais profunda em desejos e projetos.

Como será a reação de cada signo a essa temporada

Para entender como cada signo reagirá à temporada de peixes, e como deve agir para obter o melhor dela, nada melhor do que considerar as casas do zodíaco:

Casa 1

O ideal será se voltar para o autoconhecimento e para sua identidade. Cuidar da parte estética e experimentar alguma coisa nova também será uma ótima decisão.

Casa 2

Os cuidados pessoais devem ser mantidos, assim como o investimento em si e uma reflexão sobre comportamentos financeiros passados. Prioridades devem ser estabelecidas.

Casa 3

Praticar a consistência na comunicação, aprender alguma coisa diferente e aumentar o networking: essas deverão ser as iniciativas ligadas a essa casa.

Casa 4

A conexão com a família estará maior na temporada de Peixes. Será interessante realizar melhorias no imóvel em que reside, e dar mais atenção à saúde emocional e mental.

Casa 5

Buscar a autoexpressão e a vivência de experiências novas será importante, assim como manter um bom equilíbrio entre os momentos de lazer e os momentos de trabalho.

Casa 6

No que diz respeito a essa casa, duas coisas serão primordiais: manter os cuidados com a saúde e ter uma rotina mais organizada.

Casa 7

Conhecer muito bem suas próprias necessidades e padrões abrirá portas para ótimos acontecimentos. Assim como praticar a empatia e buscar trabalhar em parceria com outras pessoas.

Casa 8

Ser uma pessoa emocionalmente honesta e praticar a introspecção nunca foi tão importante. Se necessário, a busca por ajuda profissional deve ser feita.

Casa 9

Ética, honestidade, valores e crenças marcaram a temporada de Peixes nessa casa. Quanto mais ampliados forem os horizontes, melhor.

Casa 10

A imagem pública deve receber grande atenção, sendo trabalhada sob diversos aspectos. O investimento em networking, e até mesmo em uma mentoria, pode ser essencial.

Casa 11

Vai valer a pena manter a mente sempre aberta para que novas ideias possam surgir e ser trabalhadas. Quem sabe se envolver em alguma causa não leve a uma surpresa agradável?

Casa 12

A prática da meditação pode trazer ótimos resultados nesse período, assim como a busca por auxílio profissional, na hora de lidar com as emoções. Reservar um tempo para atividades criativas também não será nada mal.

