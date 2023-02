Lula anuncia que 13,7 MILHÕES podem comemorar sobre o IR 2023

No começo do ano, o atual Governo foi bastante criticado, por conta que pessoas que ganhavam, apenas 1,5 salário, iria precisar pagar Imposto de Renda, todavia, após muita pressão, o Governo decidiu alterar a faixa de isenção, com isso, milhões de brasileiros serão beneficiados e não irão precisar pagar o imposto, mesmo que isso represente um grande prejuízo aos cofres públicos, entenda tudo sobre as novas regras e os valores.

Quase 14 milhões de brasileiros serão beneficiados com a mudança

Com a nova mudança, que valerá em breve, aproximadamente 13,7 milhões de pessoas não irão mais precisar pagar Imposto de Renda na fonte, já que a isenção irá beneficiar pessoas que recebem até R$ 2.640,00. A medida, que foi divulgada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula, beneficiará cerca de 40% de todos os contribuintes.

A nova faixa para isenção está considerando o reajuste do salário, que aumentará em R$ 18, anteriormente estava em R$ 1.302, agora, passará para R$ 1.320. O novo valor entrará em vigor a partir do dia primeiro de Maio. Lembrando que o novo valor ainda não é lei, irá vigorar por intermédio de uma Medida Provisória, todavia, para que possa ter status de lei, será preciso que o Congresso Nacional aprove.

Em entrevista exclusiva, o secretário da Receita Federal explicou para todos como irá funcionar a isenção. No caso, a faixa será ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Além disso, a isenção irá considerar um desconto de R$ 528 na fonte, portanto, na prática, as pessoas que ganham até R$ 2.640 não precisarão pagar Imposto de Renda.

Veja também: Valores a receber: veja como consultar o dinheiro esquecido com o CPF

Com a isenção, haverá prejuízo aos cofres públicos

Lembrando que nem tudo são mil maravilhas, com a isenção, o Governo irá deixar de arrecadar bastante dinheiro. Como salientado, a isenção atingirá 40% do total de pessoas que deveriam contribuir. Para se ter um parâmetro de comparação, somente neste ano, o Governo deixará de arrecadar cerca de R$ 3,2 bilhões.

No caso, o valor arrecadado neste ano é inferior ao do ano que vem, por conta que a medida irá começar a valer somente em maio. Para o próximo ano, a tendência é que o Governo deixe de arrecadar cerca de R$ 6 bilhões.

Contudo, a situação para o Governo seria bem pior, caso não houvesse o mecanismo do desconto, podendo chegar a R$ 14 bilhões por ano, o que representa mais que o dobro, se considerar o valor que não será arrecadado em 2024.

Veja também: Novo cartão do iti cai na boca do povo e agrada os clientes; entenda melhor