Novos limites do Pix em 2023? Entenda o que mudou

O sistema de transferência denominado Pix, mudou de maneira exorbitante a vida de vários brasileiros, por conta de sua facilidade e por conta disso, de sua grande adesão, o Banco Central divulgou que irá oferecer várias novidades para a função. Ele foi instituído no país em 2021 e desde então, em um curto período de tempo, se tornou o meio mais usado pelos brasileiros para efetuar transações bancárias. Ao todo, desde sua implantação, já foram registradas 26 bilhões de operações realizadas.

Qual a finalidade das atualizações que o Pix receberá?

Como o Pix se tornou bastante conhecido, infelizmente, isso também acaba tendo seu lado negativo, pois os golpes envolvendo a ferramenta aumentaram bastante. Por isso, algumas atualizações também são necessárias a fim de prevenir cada vez mais que golpes do gênero acabem ocorrendo. Eles são tão comuns pois pela velocidade que a transação é feita, quando a vítima percebe que trata-se de um golpe, já não tem mais tempo de voltar atrás.

Por isso, o intuito das atualizações é proporcionar uma maior proteção e autonomia para todos os usuários. Além disso, a medida também pretende, em um futuro próximo, permitir o pagamento de aposentadoria, pensões e até mesmo salários pela ferramenta. O fato é que ela se tornou tão popular porque é totalmente gratuita e funciona a qualquer horário do dia.

E as atualizações, no que diz respeito à autonomia, pretende aumentar a liberdade do usuário no momento de fazer uso do seu limite Pix. Anteriormente, se ele quisesse transferir por exemplo, R$ 5.000, teria que fazer isso em várias transações, agora, caso o seu limite de transferência seja R$ 5.000, ela pode ser realizada de uma só vez.

Quais as principais mudanças que ocorrerão com essas atualizações?

São várias, mas é válido pontuar as que chamam mais atenção, por exemplo, com um projeto do Governo de, em breve, usar o Pix nas operações de crédito. Isto é, será possível comprar parcelado com o Pix. Você deve pensar: ‘isso já existe’. E estás certo. Todavia, a proposta é que a modalidade venha ser padronizada.

Uma vez que cada banco cobra o valor que bem entende de juros e também, possui regras específicas. Padronizando isso, ficaria mais fácil efetuar o controle disso tudo. Basicamente, a modalidade em questão iria funcionar de maneira análoga a um cartão de crédito. O usuário paga à vista, mas paga parcelado ao banco.

Por fim, é importante lembrar que as solicitações de aumento de limite para o Pix, podem levar um tempo para serem analisadas, todavia, as solicitações para diminuir o valor do limite, devem ser feitas de imediato, para a segurança do próprio cliente.

