Agora você pode dirigir no Google Maps! Veja como usar o Driving Simulator 3D

Com o advento da tecnologia, muitas coisas que anteriormente eram apenas utopia estão se tornando realidade. Como por exemplo, dirigir um carro ou um ônibus em qualquer local do planeta. E agora tudo isso é possível por intermédio de um site que permite que qualquer pessoa dirija algum dos veículos citados em qualquer região do Globo, tudo isso através do Google Maps. Portanto, como a base do jogo é o Maps, o cenário é praticamente infinito, saiba como jogar e quais as vantagens do jogo em questão.

Quais as vantagens de usar o simulador?

Ele além de ser um jogo que tem o intuito de trazer diversão para os seus usuários, ele pode ser usado para que pessoas que estão começando agora no trânsito, consigam ter uma noção melhor do espaço e de como usar o maps ao seu favor. Já que é comum no início as pessoas terem dificuldades de conseguirem chegar a certos locais sendo guiados apenas pelo Google Maps.

Também é interessante para você usá-lo antes de viajar, caso você vá percorrer uma rota nova, antes de partir para a estrada, visualizá-la no simulador, para que você consiga ter o controle total de todo o caminho. Pois pode ser que por algum motivo, durante o percurso você fique sem internet, mas se você já tem noção do caminho, isso não prejudicará muito você.

O uso do simulador é bem prático, há algumas cidades que já estão totalmente renderizadas no simulador e você não precisa esperar muito tempo para usá-las. Mas na prática, você consegue visualizar e dirigir em qualquer região do mundo. Nos testes realizados, foram colocados até as regiões mais remotas do mundo e foi possível visualizá-las.

Veja também: Como proteger seu Instagram com algumas dicas bem TRANQUILAS

Como usar o simulador?

Para usar o simulador é bem prático, basicamente, basta você entrar no site framesynthesis, lá, você verá o simulador em questão, feito isso, basta clicar em Start e iniciar a diversão. Vale lembrar que dentro do jogo, a velocidade máxima permitida é de 160 km/h e que o usuário tem a opção de utilizar tanto um carro quanto um ônibus.

Na parte superior do jogo, você consegue escolher qualquer local do mundo, basta digitar a localização desejada e clicar em ‘Go’. Também é possível alterar a sua visualização do mapa, pode ser via satélite ou de maneira híbrida. Já no outro lado, você consegue ir diretamente para mapas que já estão renderizados.

Por fim, os controles do jogo são realizados usando as setas, para cima, baixo, esquerda e direita. Lembrando que esquerda e direita movem o volante e para cima, acelera, ao passo que para baixo, ativam a marcha à ré.

Veja também: Acabou a mamata! Netflix inicia punições para quem compartilhar senhas