Nubank anuncia notícia vantajosa para seus clientes! Recompensas serão distribuídas

Boa notícia! O Nubank anunciou que nos próximos dias irá liberar para os seus clientes o Nucoin. Uma espécie de moeda digital que servirá como moeda de troca na aquisição de cashback, descontos e muito mais. É uma novidade única e exclusiva – visto que todos os clientes irão receber no mínimo 50 Nucoins – e de acordo com alguns critérios estabelecidos poderão ganhar ou perdê-los. Veja como vai funcionar e todos os detalhes dessa novidade.

Nucoin é liberado para os clientes Nubank

Trata-se não de apenas um token qualquer, mas de uma moeda de troca que irá disponibilizar para os clientes da fintech inúmeros benefícios e recompensas. Bem como cashback, descontos e muito mais. Pode ser citado o desconto em lojas parceiras do banco, etc.

Bem como as moedas da Shopee – que mediante uma determinada quantidade, os usuários conseguem certos descontos – assim funcionará o Nucoin. Todos usuários irão conseguir ter acesso a novidade, entretanto, apenas alguns irão receber quantidades maiores.

Visto que de acordo com o relacionamento do cliente com o banco – o mesmo poderá receber mais ou menos moedas. A princípio, todos irão receber 50 Nucoins – que serão entregues de maneira gradual a todos os clientes do banco que possuem conta ativa.

Existem sete níveis diferentes e o quanto maior for o nível – maiores serão os descontos e ofertas oferecidas pelo banco aos seus clientes. É uma excelente oportunidade de ganhar descontos e boas recompensas. Semelhante aos descontos e ofertas oferecidos pela carteira digital PayPal, sempre com excelentes opções e vounchers para os seus clientes.

Leia mais: Imposto de Renda 2023: preciso declarar toda a minha conta do Nubank? Veja como fazer

Como conseguir mais Nucoins?

A priori não é possível realizar a compra da moeda. Lembrando que os usuários que forem adeptos irão ter descontos e benefícios exclusivos – que de acordo com o nível vão aumentando até chegar no topo, que se trata do nível 7.

Para conseguir as moedas pelo menos em primeiro momento o usuário deve ter um bom tempo de relacionamento com o banco e estar participando de algum tipo de serviço da fintech – bem como um de seus seguros.

Além disso, clientes que recomendam outros usuários para o banco têm mais chances de conseguir mais Nucoins e desse modo ter mais oportunidades de descontos e compras.

Lembrando que a oportunidade é válida para todos os clientes. E neste primeiro momento não haverá compra da moeda ou coisa do tipo, apenas acerca do relacionamento e ações dos clientes dentro do aplicativo.

A ideia é recente e ainda está sendo moldado. Nos próximos dias com certeza o Roxinho irá se posicionar e revelar mais segredos e curiosidades dessa nova ferramenta da Fintech.