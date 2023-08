Econômicos DEMAIS! 5 carros que fazem mais de 13 km/l na cidade

Quando o assunto são os carros econômicos, uma das coisas mais naturais é voltar o pensamento para os carros populares que, inevitavelmente, são aqueles menos potentes também.

E a boa notícia, em relação a este tópico, é que de fato existem diversos modelos que são conhecidos por terem um consumo menor de combustível e, ainda, estarem na lista dos veículos mais acessíveis do mercado.

Rodar bastante, gastando pouco, é possível com estes carros | Imagem: roomshot / unsplash.com

O gasto de combustível sempre é considerado na hora de comprar um carro

Se existe uma coisa que qualquer pessoa considera muito na hora de comprar um carro, definitivamente é o respectivo gasto que está atrelado ao veículo, no que diz respeito ao consumo de combustível. Afinal, quanto menor for esse consumo, maior será a economia mês a mês.

Essa máxima, por sinal, é válida principalmente em relação aos carros mais populares, muito buscados justamente pelas pessoas que possuem um orçamento consideravelmente mais apertado e que, portanto, realmente querem economizar de todas as formas possíveis.

Isso sem citar o fato de que é basicamente uma regra: se o consumo de combustível é mais baixo, o motor inevitavelmente é menos agressivo, uma vez que um ponto é diretamente ligado a outro.

Veja também: Motorista de app: quanto tem que rodar para receber mais de R$ 3 MIL

Os carros populares que se destacam muito no quesito economia de combustível

Agora, é chegada a hora de conferir 5 exemplos de carros flex que, dentro da categoria dos veículos populares, têm recebido destaque por consumirem pouco combustível dentro da cidade.

De acordo com o PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular), eles fazem pelo menos 13 quilômetros por litro.

São eles:

O Renault Logan

Exatamente dois sedãs se destacam dentro desse contexto, e o Renault Logan definitivamente merece ser o primeiro a ser citado. No quesito “economia” ele supera a concorrência, e roda 13,6 quilômetros por litro tranquilamente.

O Volkswagen Polo

O famoso Polo esteve entre os carros mais vendidos no que diz respeito aos últimos meses. E parte do motivo para isso é justamente sua economia: no ciclo urbano, são 14 quilômetros por litro!

O Fiat Cronos

O segundo, entre os carros sedãs dessa lista, é o Cronos, que tem a mesma taxa de consumo do Polo acima citado: ele roda tranquilamente 14 quilômetros, com somente 1 litros de combustível no tanque.

O Peugeot 208

É impossível falar de carro popular de baixo consumo sem citar o Peugeot 208, mais especificamente na sua versão Like: cada litro nas vias urbanas faz exatamente 14,7 quilômetros.

O Renault Kwid

O lugar de destaque, porém, vai para o carro que, atualmente, é zero-quilômetro mais acessível atualmente. Na cidade, ele faz nada menos que 15,3 quilômetros por litro. E, na estrada, esse consumo muda para 15,7 quilômetros.

De qualquer forma, é válido frisar que qualquer pessoa pode economizar também de outras formas, no que diz respeito aos seus carros.

Quem escolhe sempre fazer manutenção preventiva, por exemplo, acaba gastando menos do que quem espera um problema grave surgir, para só então procurar uma oficina mecânica.

Veja também: PRETO, PRATA E BRANCO: por que quase não tem carro colorido?