PRETO, PRATA E BRANCO: por que quase não tem carro colorido?

Você reparou que os carros coloridos deram uma sumida das ruas do Brasil? O que se vê, na maioria das vezes, são veículos brancos, pretos e cinzas. Às vezes, um vermelho aqui ou acolá.

Conforme publicado em pesquisas com base em dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 67% da frota do Brasil são das cores mais vistas, ou seja, preto, prata e branco. Saiba mais sobre o que está causando esse efeito!

Qual cor de automóvel você prefere? Lembre-se que existem vários fatores que influenciam na hora de comprar e vender seu carro. | Foto: divulgação

Ranking das cores de carros no Brasil

Ao todo, o Brasil tem, aproximadamente, 119 milhões de carros rodando por aí. E eles são classificados da seguinte forma, segundo a Senatran (via G1):

Branco – 25 milhões Preto – 22 milhões Prata – 20 milhões Vermelho – 18 milhões Cinza – 12 milhões Azul – 9,1 milhões Verde – 4,5 milhões Bege – 2,3 milhões Amarelo – 1,5 milhões Marrom – 851 mil Laranja – 535 mil Roxo – 380 mil Dourado – 357 mil Fantasia (quando não é possível distinguir cor predominante) – 135 mil Rosa – 133 mil Grená – 52 mil

Vale destacar que todos esses percentuais e números são estimativas.

Mas por quê?

Os dados mostraram que o interesse e a venda de carros coloridos caiu bastante nos últimos anos.

Um veículo zero-quilômetro em cores mais neutras é mais rápido de ser produzido e tem um custo menor para as montadoras. Outro ponto importante é que quem quer um carro colorido precisa esperar alguns meses para pegar a chave, já que é feito por encomenda.

Além disso, ainda segundo a reportagem, o Brasil tem uma cultura de revenda. E isso faz com que carros de cores mais chamativas não tenham tantos interessados na hora de passar adiante.

Mudar a cor de um carro, além de caro, gera uma burocracia gigante porque envolve uma atualização do documento do veículo.

Há, ainda, uma simples preferência dos clientes, que mudou bastante de 30 anos para cá. Segundo as pesquisas, dos anos 2000 para cá os compradores passaram a preferir cores mais neutras para seus carros, principalmente o branco. Isso se deve à ideia de tecnologia que tons mais sóbrios dá.

O que levar em consideração ao escolher a cor do seu carro

Você já notou que as cores mais chamativas, como azul, verde ou amarelo são menos comuns?

Isso porque as fabricantes lançam no mercado mais modelos com a cor neutra, não só para atender o público geral, mas também os frotistas. Estes preferem modelos com cores neutras que geralmente são mais baratas.

1 – Retenção de temperatura

Carros de cores neutras tendem a refletir mais a luz solar em comparação aos pigmentos mais escuros, como preto e azul escuro. Essa reflexão ajuda a reduzir o acúmulo do calor no interior do veículo, assim o interior fica mais confortável em dias quentes.

Ademais, uma temperatura interna mais baixa também pode reduzir a necessidade de usar o ar-condicionado, economizando combustível e energia.

2 – Facilidade de revenda do seu carro

Carros das cores mais populares costumam ter uma demanda maior no mercado de revenda. Isso ocorre porque essas cores são mais versáteis e podem atrair um maior número de compradores em potencial.

Além disso, cores neutras são menos suscetíveis a modismos ou tendências, facilitando a venda futura.

3 – Risco de assalto

Ter um carro muito colorido e chamativo pode aumentar as chances de chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Já os carros de cores neutras, geralmente, são menos chamativos e podem até passar despercebidos em meio a outros carros.

Embora a cor do carro não seja o único fator a ser considerado na segurança, ter um carro de cor neutra pode ajudar a reduzir o risco de ser um alvo fácil para criminosos.

