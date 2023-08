Motorista de app: quanto tem que rodar para receber mais de R$ 3 MIL

Trabalha como motorista? A “Gig Economy” ou economia de bicos, como é conhecida no Brasil, não apenas persiste, mas também prospera, particularmente no setor de transporte. Em uma época em que quase 1,7 milhão de brasileiros atuam como motoristas de aplicativos, surge uma pergunta intrigante: é possível garantir uma renda mensal de R$ 3 mil trabalhando para a Uber? Esta matéria se aprofunda nesse questionamento, desvendando os fatores que podem influenciar essa meta financeira.

O número de motoristas na Gig Economy aumentou consideravelmente nos últimos anos. Foto: divulgação

Quanto ganha um motorista de app?

Em uma análise temporal, observamos um acréscimo de aproximadamente 200 mil novos motoristas entre 2021 e 2022. Esse crescimento pode ser atribuído a uma série de fatores, entre os quais a promessa de flexibilidade e a perspectiva de uma renda extra são os mais destacados. Mas, para aqueles que se propõem a alcançar um faturamento de R$ 3 mil mensais, há algumas considerações importantes a serem feitas.

Primeiramente, é crucial entender que não há um perfil padrão de motorista da Uber; a diversidade é a norma. Cada um tem suas próprias estratégias e ritmos, que são influenciados por uma série de fatores. Porém, em uma análise mais genérica, constata-se que, se um motorista estiver disposto a trabalhar cerca de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira, e rodar aproximadamente 100 km diários, especialmente em uma metrópole como São Paulo, ele tem potencial para alcançar uma renda de R$ 3.248 no final do mês.

Outro aspecto determinante é o tipo de veículo utilizado. Tomando como exemplo um carro econômico como o Renault Kwid, que segundo a fabricante, tem eficiência de 15,3 km/l na estrada, os gastos com combustível são estimados em R$ 1.039 mensais. Esse cálculo leva em consideração o preço médio da gasolina em São Paulo, que atualmente está em torno de R$ 5,30.

Renda

No entanto, a renda gerada através dessa atividade não é fixa e pode ser influenciada por diversos fatores. Entre eles estão as rotas escolhidas, o número de corridas realizadas diariamente, os valores dessas corridas, a área da cidade onde o motorista opta por trabalhar e, evidentemente, as horas dedicadas à plataforma. Estratégias bem elaboradas podem maximizar a rentabilidade: por exemplo, trabalhar quatro horas por dia pode render algo entre R$ 80,00 e R$ 120,00, enquanto seis horas de jornada podem levar essa cifra para até R$ 180,00. Para os mais dedicados, que passam de 12 a 14 horas na estrada, os rendimentos podem chegar a um valor diário de até R$ 360,00.

A economia de bicos no setor de transporte está em franca ascensão, e a possibilidade de alcançar uma renda mensal significativa trabalhando como motorista de aplicativo é real. No entanto, como se pode observar, diversos fatores, desde o tipo de veículo utilizado até as horas dedicadas à atividade, podem influenciar diretamente o resultado final. Então, se você está considerando entrar nessa onda, vale a pena fazer um planejamento minucioso para otimizar seus ganhos.

