Não é de hoje que os MEIs (Microempreendedor Individual) buscam maneiras de contratação de crédito. Por vezes é necessário um incentivo financeiro a fim de financiar algum projeto, material, produto, etc. Tornando-se uma grande dificuldade. Entretanto, a Caixa Econômica Federal liberou até R$ 3 mil para os brasileiros que são MEI, mas poucos sabem como desbloquear esses recursos. Veja como funciona e o passo a passo de como contratar.

Tem R$ 3.000 para MEI, mas poucos sabem como desbloquear | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa revela grande novidade

A Caixa Econômica Federal é bem popular quanto ao oferecimento de oportunidades aos brasileiros. Oferecendo crédito na praça de maneira rápida e fácil — com excelentes condições de mercado. Bem como suas taxas de juros reduzidas.

Em resumo, a Caixa está oferecendo até R$ 3 mil para os MEIs. Trata-se do empréstimo para MEI da Caixa Econômica Federal. Podendo ser pago em até 24 meses, com uma taxa de juros bem acessível.

No geral as taxas variam entre 7-8% ao mês. A Caixa promete juros de apenas 3,60% ao mês. A contratação pode ser realizada diretamente por uma agência da instituição financeira. Aos que já possuem uma conta de Pessoa Jurídica na Caixa — é mais simples o processo. Basta enviar uma mensagem contendo “#microcreditoPJ” para o WhatsApp 0800 104 0 104.

Os demais brasileiros que ainda não possuem conta PJ — é bem simples o processo e pode ser feito de maneira totalmente online. É válido lembrar que a contratação também pode ser realizada diretamente na agência da Caixa.

Leia mais: Pis/Pasep 2022 será pago antes do esperado; será? Veja qual é a previsão

Como contratar o empréstimo para MEI?

É necessário que o MEI tenha no mínimo 12 meses de contribuições. Representando que sua empresa já existe há mais de 01 ano. A maioria dos órgãos que disponibilizam crédito para MEI pedem no mínimo 12 meses de existência da empresa em si.

É necessário estar com o cadastro atualizado com os documentos do CCMEI e DASN SIMEI. Bem como os registros fiscais da última declaração do imposto de renda.

Por mais que seja uma contratação via MEI, é necessário apresentar os documentos pessoais como RG e CPF. Haja vista que o MEI não é uma Pessoa Jurídica em si, mas uma Pessoa Física com CNPJ.

Com os documentos em mãos, basta entrar no site da Caixa na aba de empréstimo para MEI e preencher o formulário online. Caso seja possível — é recomendado ir até uma agência Caixa a fim de contratar, haja vista que o processo é bem mais rápido.

Ou então é possível contratar através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. O truque secreto é: abrir uma conta PJ na Caixa e posteriormente pedir o empréstimo para MEI. As chances de aprovação são bem maiores.

Leia mais: Nubank: você está na fila para receber R$ 5 MIL na conta?