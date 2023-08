Não é de hoje que os brasileiros são verdadeiros amantes do café. Colocar um pouco de sal (cloreto de sódio) no café pode ser algo estranho para a maioria das pessoas. Entretanto, é uma mistura feita em vários países ao redor do mundo e que possui validações cientificamente comprovadas. Não se trata apenas de “modismo”, mas é algo que beneficia o paladar. Entenda o porquê é colocado e qual a aplicação diária.

Todo mundo agora põe sal no café; entenda por que | Foto de Emre na Unsplash

Por que é colocado sal no café?

Trata-se de algo bastante individual. Alguns gostam, outros não. Muitos acabam misturando apenas o açúcar no café. Outros preferem mel e assim sucessivamente. O uso do sal no café pode ser motivado por várias razões diferentes.

Bem como preferência pessoal de cada pessoa, tradição cultural ou para amenizar o gosto amarco do café. Logo — a grande maioria das pessoas optam por ingerirem o café natural, mas implementá-lo com uma pitada de sal pode auxiliar bastante.

Haja vista que colocar o sal no café acaba melhorando o sabor da bebida, suavizando o sabor característico do mesmo. Para alguns é algo bom, para outros nem tanto — principalmente para os mais pequenos. Isso pode ser comprovado através da ciência.

É válido lembrar que a dosagem é importante, é necessário que seja menos de meia colher de sobremesa para uma xícara de chá.

Leia mais: Estes são os exercícios que mais ajudam na HORA H! Veja quais

Existe ciência por trás

De acordo com um estudo publicado pela revista Nature, o uso do sal no café acaba melhorando bastante o gosto da bebida em si. Haja vista que o uso do cloreto de sódio nas receitas é usado há bastante tempo.

As propriedades do sal acabam potencializando ainda mais o sabor nativo do café, o que transmite não somente um pequeno sabor salgado à bebida — mas auxilia na intensificação de outros sentidos gustativos da mesma.

Portanto, o uso do sal no café é bastante importante para ressaltar outros sabores do café. Na qual funciona como um filtro que reduz os níveis dos sabores “indesejáveis” e acentua os demais sabores — acredite ou não, até mesmo a doçura.

Logo o estudo propõe a adição do sal no café a fim de ter uma degustação mais acentuada e profunda da bebida em si. A fim de salientar as propriedades mais ‘agradáveis’ do mesmo melhorando a experiência pessoal de consumo da bebida.

Leia mais: URGENTE! Marca de Atum proibida pela Anvisa por oferecer riscos