Por mais que a facilidade da era digital tenha retirado grande parte das moedas de circulação, ainda é bastante comum ter uma ou outra na carteira. Existe uma moeda de 05 centavos que pode valer mais de R$ 500. Ela precisa estar em bom estado de conservação e ter um pequeno detalhe — é possível que muitos brasileiros tenham ela em suas carteiras, bolsos ou gavetas.

Antes, esta moeda valia apenas 5 centavos! Hoje vale mais de 500 reais | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Esta moeda de 05 centavos pode valer bastante

Por mais que as moedas pareçam não ter valor a primeira vista, é possível visualizar valores ocultos presentes em sua fabricação. Algumas moedas de 05 centavos de 1995 valem bastante dinheiro e podem ser uma verdadeira mina de ouro para alguns brasileiros.

Trata-se de uma moeda de 05 centavos que fora produzida em 1995, que possui um pequeno erro em sua fabricação denominado de “cunho trocado”. Na qual a sua estrutura da borda é um pouco mais grossa que o normal.

De semelhante modo a moeda de 10 centavos. Caso algum brasileiro tenha essa moeda em sua coleção, é possível conseguir R$ 550 ou mais revendendo ela para colecionadores. Trata-se de um pequeno defeito de fabricação, mas que resultou em uma verdadeira partícula de ouro.

De acordo com o perfil ‘Numismática Wellington Novos Colecionadores’ é possível encontrar compradores diretamente na internet, através de fóruns e grupos do Facebook. Sem contar na possibilidade de participar de leilões desses itens.

É válido lembrar acerca da importância do estado de conservação desses itens. Por mais raro que seja uma moeda, caso esteja em má estado de conservação — poderá perder até metade do seu valor de mercado.

Leia mais: WhatsApp: como esconder um bate-papo sem arquivá-lo

Por que essas moedas são tão raras?

Todas essas moedas valiosas possuem algum tipo de erro ou foram fabricadas em quantidade limitada. Logo — qualquer moeda por mais que tenha estampado um determinado valor, vale muito mais do que o mesmo.

A prova disso é uma moeda de 01 real que viralizou no ano passado. Na qual abaixo do seu valor possui uma letra ‘P’. Significando Prova de Cunhagem. Trata-se de uma moeda que serve como base para as demais.

Entretanto, acabou vazando e quem possuir uma dessas pode ter em sua mão uma verdadeira mina de ouro. Existem colecionadores que pagam até R$ 2 mil por uma dessas.

Portanto, colecionar moedas pode ser uma boa ideia. A fim de ser um hobby e posteriormente ainda lucrar com isso. Moedas guardadas hoje, daqui há 100 anos terão 100 anos. Logo, poderão valer alguma coisa a mais dependendo de seu estado de conservação e possível ‘raridade’.

Leia mais: Chegou a hora de fazer uma conta no C6 Bank! Novos clientes ganharão PRESENTE