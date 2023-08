Não é de hoje que milhares de brasileiros estão empenhados pela causa animal. A fim de auxiliar os animais em situação de rua e em outras condições específicas. O Governo do Rio Grande do Sul — está disponibilizando um auxílio de R$ 350 para os protetores de animais da cidade de Canoas. O benefício será estendido e mais pessoas poderão ser alcançadas. Saiba como funciona e como participar.

Protetores de animais podem receber benefício do governo em novembro | Foto de Evan Clark na Unsplash

Governo disponiliza auxílio para protetores de animais

Trata-se de uma ação do Governo do Rio Grande do Sul, mais precisamente da cidade de Canoas. Que por mais um momento irá prorrogar o benefício de R$ 350 aos protetores de animais da cidade de canoas. Os beneficiários em questão foram selecionados no ano passado.

Logo — nesta última segunda-feira, 21, seus benefícios foram estendidos até o mês de novembro. A prefeitura afirma que 60 beneficiários serão alcançados com os repasses até o fim do benefício neste ano. A quantidade é a mesma do ano de 2022.

Haja vista que neste ano em si, o Governo direcionou mais de R$ 120 mil para a causa animal — beneficiando cerca de 2 mil animais. Brevemente as inscrições serão abertas novamente e novos participantes terão a oportunidade de participarem do programa.

Como funciona o benefício?

Trata-se uma iniciativa oriunda da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Cujo o objetivo é auxiliar e incentivar os trabalhos das pessoas que atuam na proteção animal. Haja vista que os protetores de animais da região são bem ativos e prestam um serviço bastante importante — como afirma Telma Moraes, uma das integrantes do órgão municipal.

Portanto, os inscritos hão de receber um auxílio do Governo. O intuito é incentivar a população a prezar mais pela causa animal e principalmente auxiliar os protetores com denúncias anônimas quanto a possíveis problemas relacionados.

Em conjunto a Polícia Ambiental (segmento da Polícia Militar) presta o trabalho de suporte. A fim de estar sendo direcionada e atuando firme em denúncias de crimes contra os animais. É um conjunto que está a ser trabalhado.

Passo a passo de como participar

O processo é bem simples e é necessário ser morador de Canoas. Para participar do programa o interessado precisa fazer parte da causa animal — e então poderá participar do Auxílio Protetor. Neste ano o Governo pretende inserir 100 protetores independentes.

Os benefícios serão: o auxílio de R$ 350, castrações gratuitas, cirurgias e atendimentos clínicos. Ambos gratuitos em clínicas credenciadas. Tudo voltado para os animais. Para se inscrever é bem simples.

Dirija-se até a Comissão Permanente de Licitações (CPL); O endereço é: Rua Cândido Machado, 429, sala 402, 4º andar, Centro; O horário é: a partir das 08h até às 18h; O dia é: até o dia 11/09.

Portanto, é necessário ir até o endereço acima a fim de se cadastrar. Caso prefira, é possível enviar um e-mail com a inscrição formalizada para o endereço licitacoes@canoas.rs.gov.br.