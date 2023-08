20 CONCURSOS abertos pagam mais de R$ 15 mil por mês

Apesar do mês de agosto já estar próximo do fim, restando apenas 4 meses para 2023 terminar, ainda há tempo para conquistar a tão sonhada independência financeira e estabilidade. Entre outras palavras, fazer um concurso público. Atualmente, há um número considerável de vagas, tanto aquelas já disponíveis quanto aquelas que estão previstas, englobando uma variedade de cargos que atendem aos diferentes níveis de formação, incluindo ensino fundamental, médio, técnico e superior. Saiba mais detalhes sobre os concursos ativos e os já confirmados, logo abaixo.

Ainda dá tempo para se preparar

O mês de agosto está chegando ao seu fim e apesar disso, diversas oportunidades em concursos públicos continuam em aberto, proporcionando excelentes opções para aqueles que almejam ingressar no setor público, desfrutar de vencimentos vantajosos e conquistar a tão buscada estabilidade funcional.

O cenário atual revela uma considerável quantidade de vagas, tanto aquelas já disponíveis quanto aquelas que estão previstas, abrangendo uma variedade de cargos que atendem aos diferentes níveis de formação, incluindo ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Confira os principais concursos com editais divulgados

– Concurso TRT SC 2023

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, localizado em Santa Catarina, promove o Concurso TRT SC 2023, que tem suas inscrições em andamento até o dia 28 de agosto. Este certame disponibiliza oportunidades nas carreiras de Analista e Técnico Judiciário, ambas demandando nível superior.

Os rendimentos oferecidos são atrativos, tais como:

R$ 15.128,00 para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal;

R$ 13.202,62 para a posição de Analista Judiciário;

R$ 9.220,35 destinados ao posto de Agente da Polícia Judicial;

R$ 8.046,85 direcionados ao cargo de Técnico Judiciário.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a entidade responsável pela organização do edital, que abarca múltiplas áreas.

Entenda a distribuição das vagas

Área Judiciária

Destacam-se as posições de Analista Judiciário – Direito e Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – Direito.

Área Administrativa

As opções são amplas, abrangendo desde aqueles que demandam formação superior até Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial, exigindo CNH categoria “B” ou superior.

Apoio Especializado

Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação: requer curso de nível superior, em quaisquer área, incluindo licenciatura plena, somado a um curso de programação 120 horas/aula e carga horária, ou curso técnico em alguma área dentro da informática.

– Concurso MP SP 2023

O Ministério Público do Estado de São Paulo lançou o edital para o Concurso MP SP 2023 em 15 de agosto. São disponibilizadas 6 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para a função de Analista Técnico Científico, com exigência de graduação em áreas específicas.

Dentre as especialidades contempladas, estão Engenharia Ambiental, Engenharia Eletricista e Fonoaudiologia. As inscrições estão abertas até 15 de setembro, por meio do site da Fundação Vunesp. A remuneração para essa excelente oportunidade é de R$ 16.712,41, e os selecionados ainda terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde.

Concurso Público em São Lourenço-MG

As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto para o novo concurso público promovido pela Prefeitura de São Lourenço, em Minas Gerais. O certame visa preencher 114 vagas efetivas e formar um cadastro reserva para diversos cargos no quadro permanente do poder executivo municipal. São oportunidades destinadas a candidatos com formação em níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Vagas e salários

A variedade de cargos oferecidos é ampla, com remunerações oscilando entre R$ 1.443,67 e R$ 15.654,24. Uma parcela de 10% das vagas totais será reservada para candidatos com deficiência. Dentre os postos disponíveis, destaca-se a posição de Médico do Programa de Saúde da Família (PSF), que oferece um salário de R$ 15.654,24. São quatro vagas imediatas disponíveis, além da criação do cadastro de reserva. A jornada de trabalho para essa posição é de 40 horas semanais.

Inscrições e Taxas

As inscrições para o concurso público são exclusivamente online, sendo realizadas através do site da banca examinadora IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) até às 23h59min do dia 30 de agosto de 2023. A taxa de inscrição varia conforme o cargo:

R$ 60,00 para o cargo de Auxiliar em Saúde Bucal;

R$ 80,00 para cargos de níveis médio e técnico;

R$ 100,00 para cargos de nível superior.

Concurso em Laguna Carapã-MS

A Prefeitura de Laguna Carapã, localizada no Mato Grosso do Sul, lançou o edital nº 01/2023 para um novo concurso público. São oferecidas 152 vagas imediatas, além da formação de um cadastro reserva para atender às necessidades do município. As oportunidades abrangem cargos de diferentes níveis de escolaridade, desde alfabetizado até nível superior.

Vagas e remunerações

Os vencimentos variam de acordo com o cargo e a carga horária, indo de R$ 1.320,00 a R$ 16.054,47. Um exemplo é o cargo de Médico – Sede, com salário atrativo de R$ 16.054,47. É necessário possuir formação superior em Medicina e registro regular no Conselho Regional de Medicina (CRM). Para esse cargo, há uma vaga disponível.

Inscrições e provas

As inscrições para o concurso de Laguna Carapã também ocorrem de forma online, através do site da Fundação Fafipa, até as 23h59min do dia 31 de agosto de 2023. As provas estão programadas para o dia 08 de outubro.

Oportunidades com remunerações acima de R$ 15 mil

Além dos concursos já mencionados, várias outras cidades pelo país estão oferecendo oportunidades atrativas com salários superiores a R$ 15 mil.

Logo abaixo, confira uma tabela resumida com concursos que possuem remuneração acima de R$ 15 mil.

