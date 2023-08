Hoje, estas 5 profissões quase não têm concorrência

No mundo atual, podemos perceber que há oportunidades significativas em diversas áreas profissionais bastante demandadas. Se você está à procura de um emprego, refletindo sobre uma possível transição de carreira ou analisando a possibilidade de explorar novos campos em outras profissões, vale a pena direcionar sua atenção para os setores onde a busca por profissionais está em destaque. Continue lendo para saber mais sobre essas áreas.

Profissões que não precisam de concorrência

Atualmente, o mercado de trabalho apresenta uma lacuna notável em algumas profissões comumente procuradas. Se você está em busca de emprego, considerando uma nova carreira ou pensando em mudar de campo, é interessante explorar setores que enfrentam escassez de profissionais.

A seguir, apresentaremos algumas opções que poderiam despertar o seu interesse; confira, logo abaixo.

Conheça as 5 áreas com baixa concorrência

Gerente de Vendas

O papel do gerente de vendas é vital na coordenação e administração do departamento comercial de uma empresa. Esse profissional muitas vezes também está envolvido no treinamento da equipe de vendas e na elaboração de estratégias financeiras.

Requisitos Educacionais: Embora um diploma de ensino médio seja suficiente em muitos casos, ter um curso técnico ou uma formação superior em áreas como administração, finanças ou gestão de pessoas pode ser um diferencial.

Rendimento Médio: A média salarial para essa função é de aproximadamente R$ 6 mil por mês.

Engenheiro

A área da engenharia abrange diversas especializações, desde engenharia civil até engenharia ambiental. Muitas dessas especialidades enfrentam carência de profissionais, especialmente em setores como a indústria petrolífera, meio ambiente e engenharia naval.

Requisitos Educacionais: É necessário ter um diploma de ensino superior em engenharia para ingressar nesse campo.

Rendimento Médio: A média salarial para engenheiros é de cerca de R$ 6,7 mil por mês.

Operador de Máquinas

Os operadores de máquinas desempenham um papel crucial na operação e manutenção de equipamentos de produção em diversos setores industriais. Esses profissionais também são responsáveis pela limpeza e conservação dos equipamentos.

Requisitos Educacionais: A exigência educacional varia, abrangendo desde o ensino fundamental até o técnico, dependendo das políticas das empresas.

Rendimento Médio: O rendimento médio para operadores de máquinas é de cerca de R$ 2,4 mil mensais.

Contador

Contadores cuidam dos aspectos financeiros e fiscais de empresas e indivíduos. Suas responsabilidades englobam a elaboração de demonstrativos contábeis e a gestão de impostos.

Requisitos Educacionais: É necessário ter um diploma de ensino superior em contabilidade para atuar nesse campo.

Rendimento Médio: A média salarial para contadores é de aproximadamente R$ 4,5 mil por mês.

Profissional de tecnologia da informação

A área de tecnologia da informação (TI) está em constante crescimento e, portanto, há uma grande demanda por profissionais qualificados. Esses especialistas fornecem suporte aos usuários, gerenciam redes e sistemas e mantêm a infraestrutura tecnológica.

Requisitos Educacionais: Geralmente é necessário um diploma de ensino superior em áreas como Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Gestão de TI.

Rendimento Médio: Os profissionais de TI podem ganhar em torno de R$ 3,2 mil em funções iniciais, com potencial para alcançar uma média de R$ 6 mil mensais.

Outras oportunidades valiosas

Além das profissões mencionadas, existem outras áreas que também enfrentam escassez de profissionais e podem ser consideradas, dependendo da localização, nível de educação e necessidades financeiras. Algumas delas incluem:

Trabalhadores Manuais: Profissionais como costureiros, sapateiros, eletricistas, pintores e encanadores, com uma remuneração média em torno de R$ 1,4 mil.

Secretárias e Assistentes Administrativos: Responsáveis pelo atendimento ao cliente, agendamento de horários, gestão de atividades empresariais e suporte administrativo, com uma média salarial de R$ 1,8 mil.

Técnicos: Especialistas em várias áreas, como edificações, eletricidade, automóveis e sistemas, com uma remuneração média de R$ 2,3 mil.

Motoristas: Profissionais que transportam pessoas ou materiais e que precisam estar atualizados nas novas tecnologias logísticas, com um salário médio mensal de R$ 2,8 mil.

Biblioteconomistas: Também conhecidos como bibliotecários, esses profissionais são essenciais para a organização e gestão de informações em instituições educacionais e empresas, com uma média salarial em torno de R$ 4 mil.

Ao considerar essas oportunidades, é crucial avaliar suas próprias habilidades, interesses e metas. A educação contínua desempenha um papel fundamental para prosperar em qualquer campo escolhido. Lembre-se de que o mercado de trabalho está em constante evolução, e a capacidade de se adaptar e aprender novas habilidades é essencial para o sucesso em qualquer carreira.

