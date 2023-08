Muitos internautas zombam da bateria do iPhone nas redes sociais. Mas não é de se negar que a bateria do dispositivo está sofrendo grandes alterações nos últimos anos — bem como passando por constantes evoluções. Entretanto, mesmo assim ainda existem algumas práticas que podem drenar por completo a bateria do dispositivo — ocasionando uma redução direta do tempo útil da mesma e uso constante do aparelho.

Ninguém te falou, mas é assim que economiza bateria do iPhone | Foto de Bagus Hernawan na Unsplash

Faça isso e economize a bateria do iPhone

Existem algumas funções do iPhone que acabam drenando a bateria do dispositivo. Funções como conexão automática do Wi-Fi por mais “legais” que pareçam é uma das grandes vilãs quando o assunto é consumo de bateria. Há algumas boas práticas que podem ser adotadas no iPhone para conseguir economizar bateria.

Proteção de tela: muitos usuários acabam deixando a tela ligada mesmo quando não estão usando o dispositivo. Por esquecimento ou consumo. Esse simples ato é um dos grandes vilões na drenagem da bateria. Principalmente quando a tela fica ligada de maneira intencional ou reproduzindo algum conteúdo no YouTube. É recomendado optar pelo aplicativo Premium da plataforma — a fim de economizar bateria reproduzindo conteúdos em segundo plano.

Wi-Fi: como citado, a conexão automática é uma das grandes vilãs quando o assunto é bateria. É necessário desativar essa função a fim de preservar a bateria do dispositivo. É necessário ir em “Configurações”, “Wi-Fi” e desligar a opção de acesso automático a outras redes.

Portanto, estes são os dois truques mais práticos que auxiliam bastante na redução do consumo da bateria do iPhone. Tudo indica que na versão 15 do iPhone — a Apple irá implantar uma tecnologia específica que irá utilizar chips no aumento da performance da bateria.

Novas tecnologias hão de nascer

A Apple está cada vez mais investindo em suas baterias. Haja vista que o dispositivo em si é bastante potente e um dos únicos pontos negativos levantados pelos usuários é a baixa capacidade de suas baterias.

O intuito da Apple é conseguir preservar sua qualidade e aumentar a densidade de energia nas baterias e vida útil. Um das opções estudadas é o empilhamento de baterias. Trata-se de uma técnica de laminação, envolvendo várias camadas e reduzindo o material usado.

Além disso, existem alguns rumores na internet de que o iPhone 15 irá carregar mais rápido. Podendo chegar a cargas de até 35W. Ou seja, em apenas 60 minutos irá carregar por completo. Números expressivos — haja vista que o iPhone 14 pode levar até 14 horas para completar a sua carga.

Portanto, a Apple como várias outras fabricantes estão investindo pesado neste item tão precioso que é a bateria do dispositivo celular. Tudo indica que em um futuro bem breve hão de nascer tecnologias potentes e que desempenham funções extraordinárias.

