Quando o horário de verão voltará ao Brasil? Confira o que se sabe

O Ministério de Minas e Energia do Brasil está analisando a possibilidade de trazer de volta o horário de verão já em 2023, analisando uma grande variedade de cenários e pedidos relacionados à medida. Contudo, um estudo pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no ano passado, concluiu que o horário de verão não resulta em benefícios tão consideráveis assim. Ainda assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se decidiu sobre a volta, ou não, do horário de verão. Saiba mais detalhes sobre o impasse, a seguir.

Será que volta?

Desde o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do país, muitos cidadãos brasileiros têm levantado questionamentos sobre a possível reintrodução do horário de verão no Brasil. O que costumava ser uma decisão aparentemente simples agora se encontra tomada por variados debates, inclusive sendo objeto de uma enquete no Twitter, promovida pelo próprio líder governamental.

Contudo, até o presente momento, o presidente Lula ainda não bateu o martelo sobre se o tradicional horário de verão deve voltar ou não. Saiba mais detalhes sobre o empasse, logo abaixo, e relembre a criação do horário de verão no país.

A história do horário de verão

A tradição do horário de verão no Brasil remonta a 1931, quando o então presidente Getúlio Vargas optou por aproveitar as horas adicionais de luz solar durante o verão. O objetivo principal era a economia de energia, aproveitando a suposta prolongação dos dias nesse período. Esta ideia já havia sido experimentada em 1784 na Alemanha, durante os tempos da Primeira Guerra Mundial.

Após uma interrupção, o horário de verão foi reintroduzido no Brasil em 1980. Contudo, durante a presidência de Jair Bolsonaro, a prática foi novamente suspensa e permaneceu assim nos primeiros 8 meses de 2023. Com o retorno de Lula ao poder, a medida está sendo reavaliada.

Vale a pena ressuscitar o horário de verão?

O Ministério de Minas e Energia está explorando a possibilidade de reintroduzir o horário de verão este ano, analisando uma gama de cenários e solicitações relacionadas à medida. Entretanto, um estudo do ano anterior conduzido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) concluiu que o horário de verão não resulta em benefícios operacionais.

Devido à crescente adoção de geração de energia em pequena escala, o período de pico de demanda energética migrou para as horas noturnas. A viabilidade do horário de verão em relação a esse novo pico precisa ser avaliada, levando em consideração os estudos em andamento e as condições do Sistema Interligado Nacional.

Lula pede opinião da população via rede social

Uma enquete realizada no perfil de Lula no Twitter revelou que 66,8% dos seguidores do presidente votaram a favor do retorno do horário de verão. No entanto, a decisão será embasada em diálogos com empresas, stakeholders do setor energético, análise de cenários e opinião pública.

No final das contas, os consumidores não desejam apenas uma mudança no relógio, mas também um impacto positivo em suas contas de energia.

