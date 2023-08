De R$ 20 a R$ 200: melhores ideias de presentes para o Dia dos Pais

Para quem é apegado à datas comemorativas, já deve saber que o dia dos pais está chegando, e nada mais justo do que pensar em um presente mais do que especial para uma das pessoas mais especiais da sua vida, não é verdade? Confira logo abaixo, então algumas dicas de presentes que cabem em todos os tipos de bolsos para não ficar de mãos abanando nesta data tão especial.

Confira as melhores dicas para comprar um presente especial no Dia dos Pais. | Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

O presente do papai

Com a proximidade do Dia dos Pais, muitas pessoas estão em busca de presentes para a data, e é importante destacar que gastar mais dinheiro não é necessariamente sinônimo de um presente melhor. Algumas dicas para encontrar o presente certo incluem procurar por interesses compartilhados com o presenteado, considerar seus desejos e necessidades e até mesmo perguntar diretamente o que ele gostaria de ganhar.

Há diversas opções de presentes disponíveis em diferentes faixas de preço. Por exemplo, na Casas Bahia, é possível encontrar promoções de TVs e smartphones com descontos e parcelas reduzidas em seu site. No entanto, também há opções de presentes entre R$ 20 e R$ 200, oferecidas por diversas marcas para o Dia dos Pais.

Confira a seguir várias sugestões de presentes dos mais variados gostos e bolsos.

As melhores sugestões de presente no Dia dos Pais

Camiseta Chico Rei – R$ 79,99:

A marca mineira Chico Rei oferece produtos com estampas relacionadas a música, literatura, cinema, séries e humor. Suas coleções contam até com colaborações de artistas famosos, como Laerte Coutinho, Milton Nascimento e Alceu Valença. Camisetas, canecas e meias estão disponíveis por menos de R$ 100 no site www.chicorei.com.

Camiseta Chico Rei | Foto: Divulgação / Chico Rei

Avental para churrasco – R$ 79,90:

Se seu pai é conhecido pelo churrasco de domingo, a marca Uatt? sugere um avental com a estampa “Churras”, que pode ser adquirido por R$ 79,90 no site da marca. Outra opção é o kit de churrasco Plenus Tramontina, que inclui faca, garfo trinchante e pegador multiuso, vendido por R$ 68,39 no site do Magazine Luiza.

Avental para churrasco | Foto: Divulgação / Uatt

Barbeador elétrico Philips à prova d’água – R$ 184,20:

Para presentes úteis no dia a dia, o barbeador elétrico Philips Series 1000 AquaTouch é uma boa opção, disponível por R$ 184,20 no Magazine Luiza. Ele pode ser usado com a pele seca ou molhada e tem autonomia de 40 minutos sem fio, levando 8 horas para carregar.

Barbeador elétrico Philips à prova d’água | Foto: Divulgação / Magazine Luiza

Mochila para notebook Lenovo – R$ 119,99:

Se o seu pai precisa levar o computador para todos os lugares, uma mochila nova pode ser um presente útil. A mochila Lenovo B210, que suporta notebooks de até 15,6 polegadas, pode ser encontrada no site do Kabum por R$ 119,99.

Mochila para notebook Lenovo. | Foto: Divulgação Kabum

Par de tênis Reserva – R$ 199,99:

Para apoiar a prática de atividades físicas, a marca Reserva oferece o par de tênis RSV008C, recomendado pela Centauro e vendido por R$ 199,99 no site. Na Netshoes, também é possível encontrar combinações por menos de R$ 200, como a camiseta preta da Adidas por R$ 89,99 e a bermuda da Mizuno por R$ 74,99.

Par de tênis Reserva. | Foto: Divulgação Centauro

Itens de vestuário geral – entre R$ 100 e R$ 200:

Na faixa de preço entre R$ 100 e R$ 200, é possível encontrar camisas de algodão texturizado de manga longa na C&A por R$ 139,99.

Caixa Clássicos Garrafinhas da Cacau Show – R$ 21,90:

Para os fãs de chocolate, a Cacau Show oferece caixas especiais por menos de R$ 100, como a Caixa Clássicos Garrafinhas que combina chocolate ao leite e licores por R$ 21,90.

Caixa Clássicos Garrafinhas da Cacau Show. | Foto: divulgação Cacau show

Lata de café maturado em barril do Moka Clube – R$ 110:

Para os apreciadores de café, o Moka Clube oferece latas de café maturado em barris de carvalho usados anteriormente para envelhecimento de uísque, rum, vinho ou cachaça, cada uma custando R$ 110.

Latas de café Moka clube. | Foto: Divulgação Moka Clube

Livro Avesso da Pele – Livraria da Vila – R$ 47,50:

Na Livraria da Vila, é possível encontrar o livro Avesso da Pele, de autoria de Jeferson Tenório e publicado pela Companhia das Letras, com desconto de até 30% por R$ 47,50.

Livro Avesso da Pele. | Foto: Divulgação

Kit Dia dos Pais Quasar – O Boticário – R$ 149,90:

O Boticário oferece o Kit Dia dos Pais Quasar, que inclui um desodorante colônia para uso esportivo e no trabalho, além de um body spray com ação desodorante, por R$ 149,90 no site. Há outras opções de kits dedicados à data por até R$ 200 na loja virtual.

Kit Quasar O Boticário. | Foto: Divulgação / O Boticário

Camisa polo de manga curta – C&A – R$ 69,99:

A C&A também oferece camisas polo de manga curta por menos de R$ 100 no site da marca. Além disso, há calças de sarja por R$ 199,99 e camisas brancas de manga longa em promoção por R$ 139,99.

Camisa polo C&A. | Foto: divulgação / C&A

Essas são apenas algumas ideias para presentear o seu pai de acordo com os gostos pessoais que você já conhece dele e, é claro, de acordo com o seu bolso. Boas compras!

