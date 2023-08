Melhores dicas para aumentar as vendas para o Dia dos Pais sendo MEI

Turbine suas vendas no Dia dos Pais – O Dia dos Pais, celebrado em 13 de agosto, é uma oportunidade significativa para o comércio varejista impulsionar suas vendas. Visando orientar os empreendedores a maximizar o faturamento nesse período, o Sebrae Rio desenvolveu um guia que descreve nove tipos de consumidores propensos a comprar presentes para a data. Entender as tendências de mercado, identificar as estratégias adequadas e oferecer uma experiência de compra personalizada são elementos fundamentais para atrair e reter clientes, incrementando as vendas.

Para o comércio varejista, é importante conhecer os perfis de pais e suas preferências para aumentar as vendas no Dia dos Pais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como melhorar as vendas no Dia dos Pais

A nova relação entre pais e filhos, pautada por uma conexão mais estreita e significativa, resultou em mudanças nas ofertas de produtos e serviços para essa data comemorativa, conforme aponta Margareth Carvalho, gerente de Conhecimento e Competitividade do Sebrae Rio. Com o intuito de refletir essa nova realidade e ampliar as vendas, a compreensão dos diferentes perfis de clientes e o investimento em estratégias digitais se fazem imprescindíveis.

Primeiramente, é relevante mencionar o “Pai Executivo”. Este tipo de consumidor preza pela elegância e qualidade no vestuário e nos serviços consumidos. Por isso, o setor de moda deve se atentar a esse perfil, oferecendo uma variedade de roupas e acessórios. Além disso, produtos voltados para o bem-estar, serviços de massagens, day spas e presentes como livros e cursos também podem ser bem aceitos por esse público.

O “Pai Natureza” é aquele que aprecia atividades ao ar livre, valorizando momentos em família ou até mesmo sozinhos. Este perfil está sempre em busca de acessórios relacionados a trilhas e acampamentos. Outra opção de presente para este tipo de pai são produtos para cuidados corporais, pele e cabelos que são adequados para ambientes externos, que tenham forte exposição ao sol e à chuva.

Os pais que mantêm um estilo de vida focado na saúde e bem-estar, categorizados como “Pai Esportista ou Fitness”, certamente apreciarão itens e acessórios voltados para esportes e treinos, roupas adequadas para exercícios físicos, além de produtos relacionados à alimentação saudável.

O “Pai Tecnológico” é atraído pelas inovações em equipamentos e softwares. Nesse caso, é vital estar atualizado sobre as últimas novidades do mercado e oferecer os melhores preços sem deixar a qualidade de lado.

Mais ideias e dicas

Já o “Pai Mestre-Cuca” tem paixão pela cozinha. Para ele, artigos de cozinha com alto valor agregado, livros de receitas e cursos de culinária podem ser as opções ideais. Em contrapartida, o “Pai Clássico” prefere itens básicos da rotina, como roupas, produtos de perfumaria, vinhos mais elaborados e experiências gastronômicas especiais.

O “Pai Cervejeiro” gosta de experimentar novidades do universo cervejeiro. Logo, a aposta para agradar esse público é em cervejas especiais, acessórios temáticos e cursos de degustação. Enquanto isso, o “Pai Cinéfilo” aprecia a indústria cinematográfica, tornando produtos colecionáveis, assinaturas de serviços de streaming e outros artigos relacionados a esse universo em boas opções de presente.

Por fim, temos o “Pai Mãos à Obra”, que é prático e adora produzir e reformar. Para ele, os melhores presentes são kits de ferramentas, utensílios para produção de peças artesanais e cursos que possam contribuir para a descoberta de novos hobbies.

O panorama elaborado pelo Sebrae Rio se mostra como um valioso recurso para os empreendedores entenderem melhor os perfis de seus clientes e, com isso, oferecerem produtos e serviços que atendam às expectativas de cada um. Isso certamente contribuirá para um aumento no faturamento durante o período de celebração do Dia dos Pais.

