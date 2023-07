Caixa tem linhas de crédito especiais para MEI; saiba quais

O Boletim Mensal Sondagem Econômica MPE, elaborado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), revelou dados preocupantes sobre o sistema financeiro brasileiro. Os dados ilustram a dificuldade das empresas em conseguir crédito no Brasil.

Somente 16,2% do comércio não encontram obstáculos para contratar crédito. O mesmo vale para 15,7% das indústrias e 11,9% do setor de serviços.

A grande maioria das micro e pequenas empresas acredita que obter financiamento é uma tarefa complicada, principalmente devido exigências impostas pelos bancos. Uma das categorias que mais encontra empecilhos é o Microempreendedor Individual (MEI).

Caixa tem linhas de crédito especial para MEI | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Crédito para empreendedores Caixa

No papel de maior banco público do país, a Caixa Econômica Federal tem uma linha de crédito especial que libera até R$ 3mil reais para o MEI, valor que pode ser aplicado no pagamento de contas e fornecedores, na compra de insumos e na manutenção da empresa de forma geral.

O empréstimo pode ser parcelado entre 18 e 24 meses, com solicitação diretamente por meio do aplicativo Caixa Tem ou nas agências da Caixa. O produto também está disponível para pessoas físicas, mas as condições variam um pouco. Confira:

Empreendedor Pessoa Física MEI Valor do empréstimo de R$ 500 até R$ 1.000 de R$ 1.500 até R$ 3.000 Taxa de juros a partir de 2,99% até 3,6% ao mês a partir de 1,99% até 3,6% ao mês Parcelamento 18 até 24 meses 18 até 24 meses Endividamento inferior a R$ 3.000* inferior a R$ 3.000 Onde solicitar Aplicativo Caixa Tem” Agências da Caixa

CRED+

Uma outra boa opção para os donos de pequenos negócios é o Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os Pequenos Negócios (CRED+). Ele permite a contratação de empréstimos, cartões empresariais, seguros e investimentos de forma facilitada.

Por meio desse canal gratuito, o empreendedor pode criar solicitações de produtos e serviços financeiros e enviá-las aos bancos pela internet, tornando o trâmite do pedido mais rápido e fácil. O acesso à plataforma está disponível com os dados cadastrados do site e aplicativo Gov. com

Dificuldade de acesso ao crédito

Comércio: difícil (13,5%), normal (70,3%) e fácil (16,2%)

Serviços: difícil (24,1%), normal (64,0%) e fácil (11,9%)

Indústria: difícil (29,5%), normal (54,8%) e fácil (15,7%)

O que significa MEI?

MEI significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como um, você passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica.

