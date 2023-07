“Mão de vaca”: mulher é xingada por não dar bolo de graça

Você já recebeu uma proposta em troca de aparecer em algum perfil com muita visibilidade? Pois bem, foi o que viveu uma confeiteira de Anápolis, em Goiás, que ganhou destaque nas redes sociais após compartilhar um desabafo em seu perfil no TIKTOK. Dayane Silva, a confeiteira citada, contou que uma cliente tentou persuadi-la a fazer um bolo de graça para sua festa, com um detalhe: seria de 3kg de bolo totalmente de graça, sem nem ao menos fazer ou ajudar no pagamento dos custos de produção.

Nas mensagens, a cliente justificou o pedido dizendo que já havia gastado muito com a decoração da festa e não sobrou dinheiro para o bolo. Além disso, sugeriu que a confeiteira poderia se beneficiar com a exposição das fotos do bolo em seu perfil. “Eu vi que você está começando agora e queria te propor a fazer ele [o bolo] para mim de graça, aí é bom que você teria foto para postar no seu perfil”, escreveu.

Consciente dos custos envolvidos, Dayane recusou o pedido, explicando que mesmo sendo iniciante na área, ela cobra pelos bolos para cobrir os gastos com materiais, água, energia e o tempo dedicado. A cliente insistiu, afirmando que não seria caro para a confeiteira, mas Dayane manteve sua posição e sugeriu que, se a cliente achava barato, que pagasse pelo serviço.

Mulher é ofendida por não dar bolo de graça. |Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Após recusa em fazer bolo de graça, cliente chama confeiteira de “mão de vaca”

Revoltada com a negativa, a cliente ofendeu a confeiteira chamando-a de “mão de vaca” e anunciou que procuraria outra pessoa para fazer o bolo. Indignada com a situação, Dayane compartilhou a proposta nas redes sociais, o que gerou grande apoio dos internautas, que ficaram indignados com a atitude da cliente.

Após a repercussão, a confeiteira passou a receber diversas encomendas de bolos e doces, o que a deixou muito feliz e grata pela resposta positiva do público. Ela comentou que toda essa situação tem sido uma loucura, mas, ao mesmo tempo, gratificante. Além disso, o caso passou a repercutir dentro e fora de Goiás a partir da imprensa.

O episódio serviu para valorizar o trabalho de Dayane e destacar a importância de reconhecer o esforço e a dedicação dos profissionais, mesmo quando estão começando em suas carreiras.

Como funciona a contagem de visualização no TikTok?

O TikTok análise é uma ferramenta útil para Criadores de conteúdo e Influenciadores obterem informações relvantes do seu público.

Neste artigo, você aprenderá o que é o painel Análise das contas do TikTok, como ele funciona, como encontrá-lo e como entender as métricas relacionadas à sua conta TikTok.

O que é o TikTok Análise?

TikTok Análise é um painel exclusivo do aplicativo TikTok que fornece métricas de desempenho de uma conta TikTok em um determinado período.

Com ele, é possível obter dados completos do desempenho geral da conta, além de dados individuais de cada vídeo postado.

Neste painel, você pode obter métricas relevantes do desempenho dos seus vídeos publicados no aplicativo.

Essas métricas são úteis para entender o desempenho geral da sua conta, saber como o seu público reagiu aos seus vídeos e obter insights que possam ajudá-lo criar conteúdos melhores para o seu TIKTOK.

As métricas que você encontra no TikTok Análise incluem os seguintes dados:

Visualizações de vídeo.

Visualizações de perfil.

Curtidas.

Comentários.

Compartilhamentos.

Seguidores.

Número de vídeos que você publicou.

Número de lives que você realizou.

