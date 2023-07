Atualizou! Nova lista de documentos obrigatórios para o Cadastro Único em agosto

O setor responsável pelo cadastramento em cada cidade brasileira solicita alguns documentos obrigatórios para fazer o Cadastro Único, e segundo as novas atualizações, todos os membros da família devem apresentar ao menos um documento, confirmando o número de membros do grupo familiar que pede o benefício de transferência de renda. Veja mais abaixo quais são e o que fazer se não tiver um deles.

Órgão atualiza lista de documentos para cadastro no CadÚnico. | Foto: Reprodução

Cadastro Único amplia regras

O setor responsável pelo cadastramento em cada cidade brasileira cobra alguns documentos obrigatórios para fazer o Cadastro Único. Para realizar o cadastramento no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, o responsável pela família vai precisar levar o seu CPF ou o seu Título de Eleitor. Já para os demais membros da família, ele deve levar qualquer um destes documentos, de cada uma das pessoas integrantes da família: CPF, RG, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Título de Eleitor.

Integrantes da família sem documentos

Agora, caso alguém da família, ou até todos os integrantes da casa, não tenham os documentos, ainda assim o entrevistador do Cadastro Único deverá fazer a entrevista. Dessa forma, ele deverá orientar e encaminhar a família, ou a pessoa em questão, para tirar os documentos. Caso a pessoa nunca tenha sido registrada, a primeira via da certidão de nascimento será de graça.

É possível receber mesmo com o Cadastro Único sem documentos?

É importante esclarecer que, enquanto o Responsável Familiar não apresentar um dos seus documentos obrigatórios e um documento para cada pessoa da sua família ao entrevistador, o cadastro não ficará completo e, por isso, a família não vai participar dos programas sociais liberados pelo governo.

Mesmo assim é muito importante que o cadastramento ocorra para que o governo providencie ações de mobilização, tendo como objetivo o registro civil de nascimento e a documentação básica dos cidadãos.

Se o setor do Cadastro Único se recusar a fazer o cadastramento, as pessoas devem denunciar o ocorrido entrando em contato com a Ouvidoria-Geral do Ministério da Cidadania, através do telefone 121.

Como atualizar o Cadastro Único pela internet

Já falamos que tem como atualizar o Cadastro Único pela internet. As famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2018 e 2019 serão chamadas para a atualização em 2023. Para fazer o cadastro pela internet é simples:

1 – Acesse o app ou site do CadÚnico (clique aqui para acessar). 2 – Selecione a opção “Atualização cadastral”. 3 – Faça login com a sua conta gov.br. 4 – Insira as novas informações ou confirme as existentes. 5 – Clique em “Enviar cadastro”. Mesmo se atualizar o Cadastro Único online, a dica é comparecer no CRAS para finalizar a atualização, caso precise alterar alguma informação. O beneficiário irá ao CRAS apenas para finalizar a entrevista e informar o restante dos dados, apresentando os documentos necessários.

Porém, antes de comparecer ao CRAS é importante verificar na Secretaria de Assistência Social ou prefeitura se há necessidade de agendamento ou senha para ser atendido. Em muitas cidades brasileiras, devido à alta demanda, a prefeitura se organiza com dias e horários para atender às famílias de baixa renda.

