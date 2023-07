Alô, estudantes! R$ 5.200 serão pagos como auxílio para estudar

Governo federal anuncia novo auxílio para estudantes que, além de englobar todos os níveis escolares, incluindo mestrado e doutorado, promete pagar valor máximo de R$ 5200 para suprir as principais necessidades básicas estudantis. Medida foi tomada em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Saiba mais detalhes logo abaixo sobre o benefício como você poderá ter direito ao auxílio.

Auxílio estudantil

O governo federal anunciou a implementação do “Programa de Apoio Estudantil”, visando aprimorar significativamente a qualidade de vida financeira dos estudantes e pesquisadores do país. Com especial foco na área da educação, esse ambicioso programa tem como objetivo fortalecer o apoio financeiro aos trabalhadores brasileiros, impulsionando o desenvolvimento acadêmico e a pesquisa em todo o território nacional.

Em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o novo auxílio estudantil será de R$2 mil, destinado a beneficiar especialmente os pesquisadores que têm desempenhado um papel fundamental no avanço do conhecimento e no progresso da sociedade.

Essa iniciativa representa uma valorização inédita aos pesquisadores, que há muito tempo aguardavam uma atualização significativa dos valores pagos pelo seu trabalho árduo e valioso. Com o auxílio estudantil, o governo busca reconhecer e bonificar os esforços daqueles que fornecem insights preciosos para uma compreensão mais ampla da realidade brasileira.

Além do auxílio estudantil, o programa contempla o aumento dos valores das bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Estudantes de mestrado receberão agora R$2.100, enquanto doutorandos contarão com um valor ampliado de R$3.100. Já os pós-doutorados terão acesso a uma bolsa de R$5.200, permitindo que esses talentosos pesquisadores dediquem-se com ainda mais afinco aos seus projetos e estudos.

Através dessa medida, o governo busca não apenas incentivar a formação acadêmica, mas também promover a pesquisa e o desenvolvimento de novos conhecimentos que tragam benefícios para toda a sociedade. Além disso, o governo também tem empenhado esforços para melhorar as condições de profissionais em outras áreas.

Acreditando que a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento do país, o governo busca reforçar o investimento nesse setor estratégico. Com essas ações, o governo pretende impulsionar não somente a qualidade de vida dos estudantes e pesquisadores, mas também fortalecer o sistema educacional brasileiro, capacitando a futura força de trabalho e promovendo o progresso e o desenvolvimento sustentável do país.

O “Programa de Apoio Estudantil” representa um passo significativo em direção a um futuro mais próspero e igualitário para todos os brasileiros.

Novo Valor do Auxílio Estudantil no Brasil

Essa valorização da pesquisa científica é um marco para o desenvolvimento do país, incentivando os estudantes e pesquisadores a prosseguirem com seus trabalhos de relevância para o Brasil e o mundo. O programa de auxílio estudantil e a atualização das bolsas demonstram o compromisso do governo em fortalecer a pesquisa acadêmica e científica no país, investindo no futuro do conhecimento e no progresso da nação.

Vale ressaltar que o avanço na área acontece depois de uma série de investimentos em outros setores, como o habitacional, pelo Minha Casa Minha Vida, programas sociais, como o Bolsa Família, Mais Médicos e o Farmácia Popular. A área da educação ainda estava sendo analisada e por isso, programas sociais voltados ao setor devem começar a aparecer.

É importante destacar que o auxílio estudantil visa beneficiar especialmente os pesquisadores brasileiros. Outro ponto importante é que faz muito tempo desde a última atualização dos valores pagos aos cidadãos que contribuem enormemente com suas pesquisas, fornecendo insights valiosos para uma compreensão mais ampla da sociedade. Os valores estavam congelados há 10 anos e o aumento foi prometido após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsas de pesquisa têm novos valores

Veja como ficam os novos valores para as pesquisas financiadas pelo governo:

Mestrado: de R$ 1.500 para R$ 2.100 (alta de 40%);

de R$ 1.500 para R$ 2.100 (alta de 40%); Doutorado: de R$ 2.200 para R$ 3.100 (40%);

de R$ 2.200 para R$ 3.100 (40%); Pós-doutorado: de R$ 4.100 para R$ 5.200 (25%).

Outras bolsas devem ser concedidas, como para alunos do ensino médio e da graduação. Veja os valores abaixo:

Iniciação científica no ensino médio: de R$ 100 para R$ 300;

Formação de professores da educação básica: os valores atuais variam de R$ 400 a R$ 1.500;

Bolsa Permanência para alunos em vulnerabilidade nas universidades: valores variam de R$ 400 e R$ 900.

