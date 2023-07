Caixa aumenta verba do FGTS para comprar casa e anuncia SUPENSÃO de parcela

Temos uma ótima notícia para você que é cliente da Caixa. O conselho curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) compartilhou que decidiu ampliar o orçamento destinado ao financiamento de moradias em R$ 29 bilhões. P plano em si é incentivar a compra da casa própria, que é o sonho de milhares de brasileiros, principalmente para a população de renda mais baixa e também liberar esse crédito para a classe média.

Vale ressaltar que o colegiado já autorizou que os beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida suspendam o pagamento das parcelas em até 6 meses, essas decisões foram anunciadas após a reunião do grupo que aconteceu no dia 25 de julho.

verba do FGTS aumenta. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Orçamento do FGTS destinado para o programa

Com isso, o orçamento do FGTS que é destinado a financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida cresceu cerca de R$ 61,4 bilhões para R$ 85,6 bilhões. E sem a complementação, o fundo não vai ter mais recursos para emprestar ao menos em 3 regiões entre agosto e setembro.

Essa suplementação também era uma demanda pois o governo alterou algumas regras do programa que vai ampliar esse acesso para as famílias que tenha renda de até R$ 8 mil mensais, e para complementar, os imóveis disponíveis para financiamento vão passar a ter um novo teto no valor de R$ 350 mil.

Essa complementação vai ter algum impacto?

Sim, os maiores beneficiados por essas mudanças são os brasileiros das faixas 2 e 3 do programa, com uma renda de até R$ 4,4 mil até R$ 8 mil. Vale ressaltar que o uso do FGTS vai ser permitido também na faixa 1, no entanto essas pessoas contarão com subsídios da União.

Já em relação da classe média, esse orçamento do Pró-Cotista, que vai oferecer melhores condições do que os bancos, está disponível para as pessoas que tem conta no FGTS, cresceu já em torno de R$ 6,7 bilhões para R$ 11,35 bilhões. A taxa de juros da modalidade é de 8,66% ao ano mais a TR (Taxa Referencial) e é possível comprar moradias de até R$ 1,5 milhão.

Já essa verba que é totalmente destinada à suspensão das parcelas do programa Minha Casa, Minha Vida por até 6 meses é no valor de R$ 1 bilhão, e durante essa pausa, os recursos deixam de entrar o que afeta o fundo.

O sonho de comprar uma casa própria é de milhares de brasileiros, no entanto a realidade em nosso Brasil não proporciona isso, por isso essas mudanças no programa podem ajudar esse sonho se tornar realidade para algumas pessoas.

