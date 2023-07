Pagamento em 90 DIAS: quanto dá para pegar emprestado no Nubank

Se você é cliente do Nubank, e está pensando em contratar um empréstimo, talvez analisar a possibilidade do crédito pessoal do banco pode ser uma ótima opção. O banco digital com maior número de correntistas do segmento no país oferece o recurso para quem tem conta no app e para quem possui apenas o cartão de crédito do Nubank, podendo pagar a primeira parcela do empréstimo em até 90 dias. Saiba mais abaixo como funciona e como solicitar o empréstimo.

Os clientes do Nubank que possuem conta ou cartão de crédito podem solicitar empréstimo pessoal e pagar em até 90 dias. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Empréstimo Nubank

Se você é cliente do Nubank, e está precisando de uma grana extra para ‘fechar’ as contas deste mês, uma boa opção pode ser recorrer ao empréstimo pessoal do ‘roxinho’. O banco digital com maior número de correntistas do segmento no país oferece o recurso para quem tem conta no app e para quem possui apenas o cartão de crédito do Nubank.

Uma vantagem bem chamativa é o prazo para o pagamento da primeira parcela do empréstimo. Nesse caso, o Nubank dá até 90 dias para o primeiro pagamento. Assim, o cliente pode se organizar financeiramente para só começar a pagar três meses depois da contratação.

O empréstimo pessoal é liberado, até o momento, apenas para clientes que possuem a conta digital ou o cartão de crédito da instituição. Quem ainda não possui os serviços citados pode abrir uma conta, para então solicitar o empréstimo.

No empréstimo pessoal do Nubank o cliente pode escolher um parcelamento alto. O banco possibilita que o crédito seja parcelado em até 24 vezes, isto é, dois anos. Contudo, os clientes devem lembrar que um número de parcelas maior também gera uma taxa de juros maior.

Quanto as taxas de juros do empréstimo, o Nubank explica que elas são personalizadas para cada cliente, conforme o perfil de cada um. Elas podem e devem ser consultadas no momento da simulação.

Como solicitar o empréstimo pessoal do Nubank

Siga o passo a passo:

Primeiro, clique em “Pegar emprestado”, que vai aparecer na tela inicial do aplicativo; Agora, após ler as orientações, clique em “Calcular empréstimo”; Escolha um motivo para o crédito; Já na tela seguinte, informe o valor que deseja pegar emprestado e também escolha o número de parcelas, informando ainda a data de pagamento da primeira parcela; Agora, no canto inferior esquerdo clique na setinha; Nesse momento você deve revisar todas as informações do seu empréstimo e então clicar em “Continuar”; Leia atentamente o contrato e toque em “Confirmar contratação”. Para finalizar, digite a sua senha de 4 dígitos.



Empréstimo facilitado pelo Nubank?

Um dos caminhos para alcançar o tão desejado crédito é por meio da portabilidade de salário. Receber o salário através da conta Nubank é uma excelente maneira de demonstrar para a instituição que você é um bom cliente. Além de indicar confiança no banco, esta atitude indica uma renda fixa mensal, elemento fundamental na análise de crédito. Neste sentido, além de mostrar comprometimento com a instituição, o cliente também pode usufruir de benefícios exclusivos, como o rendimento automático do dinheiro e a praticidade para realizar transferências e pagamentos.

A atividade frequente na conta é outra estratégia que pode aumentar a visibilidade do usuário para o Nubank. Quanto mais movimentada for a conta, mais o banco terá informações para conhecer o perfil financeiro do cliente. Essa movimentação pode ser feita de diversas formas: pagando boletos, realizando compras online ou offline, recarregando o celular, entre outros. Esta intensa atividade na conta digital demonstra para a instituição que o cliente está apto a receber um empréstimo que seja adequado à sua realidade financeira.

Outro aspecto essencial na construção de um relacionamento de confiança com o Nubank é a pontualidade no pagamento das contas. A regularidade na quitação de faturas é um dos indicadores mais importantes na análise de crédito. Manter o nome limpo e evitar atrasos ou inadimplências é crucial para demonstrar ao Nubank que o cliente é responsável com suas finanças e honra seus compromissos.

Guarde dinheiro!

Por último, mas certamente não menos importante, fazer investimentos ou guardar dinheiro no Nubank também pode contribuir para a liberação do empréstimo. A fintech oferece diversas opções de investimento, como o Certificado de Depósito Bancário (CDB), o Tesouro Selic e a função “Dinheiro Guardado”. Ao fazer uso destes recursos, o cliente demonstra ao banco que possui controle sobre suas finanças e é capaz de gerir seu dinheiro de maneira eficiente. Além disso, a criação de uma reserva de emergência através desses investimentos é uma prática saudável de educação financeira, que também pode influenciar positivamente na análise de crédito.

Por isso, apesar de o empréstimo não ser imediatamente acessível para todos os usuários do Nubank, há maneiras de se aproximar desse objetivo. A construção de um relacionamento sólido e confiável com o banco, por meio da portabilidade do salário, da movimentação constante da conta, do pagamento pontual das contas e da realização de investimentos, é uma estratégia que pode levar à liberação do crédito desejado. Portanto, a possibilidade de obtenção de empréstimo no Nubank não é um mistério inalcançável, mas sim um processo que requer comprometimento e boa gestão financeira.

