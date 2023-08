A Caixa Econômica Federal (CEF) é pioneira acerca de repasses sociais aos brasileiros e benefícios voltados aos pequenos empresários do Brasil através da categoria MEI (Microempreendedor individual). Através da Caixa o MEI tem acesso a várias condições especiais e até mesmo a uma linha de crédito especial com pagamento somente após 01 ano de sua contratação. Trata-se de um serviço exclusivo da empresa: o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Serviço para MEI ainda é desconhecido na Caixa; você pode usar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa libera crédito para MEIs

Através do Pronampe o MEI tem acesso a uma linha de crédito especial totalmente diferenciada de outras vistas no mercado. O valor contratado pode ser usado para qualquer finalidade: o MEI pode usar o repasse como capital de giro, pagamento de faturas, etc.

Há uma grande margem de possibilidades concedidas pela CEF para o MEI. Haja vista que poucos bancos disponibilizam crédito para pequenas empresas — a grande maioria foca nas médias e grandes empresas.

É necessário que o MEI tenha uma conta na CEF, a fim de ter mais chances de aprovação. O prazo de pagamento é de 48 meses, totalizando 4 anos. Haja vista que 11 meses é dado como carência — o MEI só começa a pagar a partir de 01 ano da solicitação.

As taxas são definidas pela Selic, que está em 13,75% com adição de 6% ao ano. Caso essa taxa se mantenha até o próximo ano — os juros do Pronampe deverão ser de 19,75%. O dinheiro deve ser depositado em uma conta corrente PJ criada pela própria CEF.

Passo a passo de como contratar

A contração acontece através do aplicativo ou site. Sendo bastante intuitivo. É necessário ter em mente outros detalhes quanto a contratação. O MEI não pode pedir qualquer valor, é necessário que esteja dentro dos limites estipulados. Logo, o MEI só pode solicitar 30% do faturamento anual da empresa.

No caso do MEI, por enquanto — o limite de faturamento anual é de apenas R$ 81 mil. Logo, o máximo de crédito que pode ser solicitado é de R$ 24,3 mil. Dependendo do faturamento anual da empresa — o valor pode ser reduzido.

Se por ano a empresa fatura apenas R$ 50 mil, significa que o máximo de crédito que poderá ser solicitado é 30% desse valor. O equivalente a R$ 15 mil. O valor máximo concedido por CNPJ é R$ 150 mil.

Por esse motivo é importante estar com a declaração anual de contribuição do MEI em dia. Caso contrário, poderá ter dificuldades quanto a contratação. MEIs que estão na condição a menos de 12 meses possuem dificuldades quanto a isso — haja vista que a maioria das linhas de crédito solicitam uma análise quanto ao rendimento anual.

Portanto, é importante aguardar esse prazo de carência de 12 meses, realizar a declaração anual e a partir daí ir em busca de linhas de crédito caso seja necessário.

