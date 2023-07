Por que entregadores do RJ estão brigando por bicicletas de aluguel?

O trabalho de entregador de aplicativo está ganhando muita popularidade, o hábito de pedir comida pelo celular cresceu muito em nosso país e devido a esse aumento de pedidos em delivery, muitas pessoas acabaram se tornando entregadores e usam as bicicletas, por isso que as bicicletas de aluguel podem sofrer escassez.

Essa prática pode ser perigosa para algumas pessoas. E conforme uma reportagem divulgada pelo Rest of World, um entregador do iFood já se envolveu em brigas devido ao uso de uma bicicleta de aluguel para realizar as entregas dos pedidos recebidos pelo aplicativo.

Vale ressaltar que essa situação aconteceu devido ao programa de compartilhamento de bicicletas relacionado ao iFood, o iFood Pedal. Esse sistema utiliza da rede de bicicletas Tembici, que são as bicicletas bastante conhecidas do Itaú para conseguir fornecer as bicicletas para os entregadores. O iFood fez um próprio levantamento e quase metade dos seus 40 mil entregadores usam bicicleta para realizar as entregas.

bicicleta de aluguel virou disputa. Imagem: Pixabay

Disputa entre entregadores

Os entregadores que aceitaram ser entrevistados para a Rest of World, eles usam bicicletas alugadas que contam com melhores rotas e entregas em distâncias menores, e isso torna mais vantajoso o aluguel para o serviço, e isso realmente é a realidade, a empresa confirmou que essas rotas para os entregadores da Tembici são diferentes.

Eles levam em consideração a localização das docas de bicicletas distribuídas nas cidades onde a empresa tem sua operação:

São Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Porto Alegre

Brasília

Recife

Vale ressaltar que já foram registradas diversas confusões entre os entregadores na disputa por uma bicicleta alugada. Roberto, que é um dos entregadores que deram entrevista disse “Isso virou uma guerra entre os entregadores”. E complementou que vai chegar um dia em que alguém vai sair morto devido a essa disputa. Tudo isso começou a se tornar mais complicado com o início da oferta de bikes elétricas, já que são ainda mais disputadas.

A notícia também destacou para a falta de manutenção das bicicletas, pois conforme os relatos que foram ouvidos, entregadores preferem alugar apenas uma bicicleta e acorrentá-la em um poste para fazer as entregas do dia.

Veja também: Lei é clara! Precisa de CNH para pilotar uma bicicleta elétrica?

Bicicleta de Aluguel do Itaú, como alugar?

Baixe o aplicativo e ative a localização pelo celular, assim o aplicativo vai pedir para você escolher um dos planos de assinatura

Depois de escolher o plano o app vai pedir para você colocar dados de um cartão de crédito para poder alugar a bicicleta do Itaú

Use também o mapa do aplicativo para encontrar uma estação com bikes disponíveis e clique nela

Feito isso, clique no botão de “gerar código” ou “Ler QR Code” para desbloquear a bicicleta do Itaú na estação.

Pronto, você já pode pegar a bicicleta.

Veja também: Se você não emplacar sua bicicleta elétrica é ISSO que pode acontecer