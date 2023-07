ESTES carros são pura do de cabeça em 2023 e é melhor evitar

Comprar um veículo é o sonho de vários brasileiros, entretanto, é um momento que se deve agir com bastante cautela, pois a depender da escolha, o que era para ser uma bênção acaba virando uma grande dor de cabeça. Então, o melhor a se fazer é realizar uma boa pesquisa antes de efetuar a aquisição. E para te ajudar nesta jornada, vamos listar os principais carros que são um grande problema em 2023, evite-os a todo custo, confira.

Carro novo ou usado?

A primeira grande dúvida que vem na cabeça de quem irá comprar um veículo é se ele será novo ou usado, em um primeiro momento, a resposta é clara: novo, sem dúvida alguma. Contudo, em alguns casos, comprar um veículo usado também pode ser vantajoso.

Mas tudo isso vai depender da necessidade do condutor, caso ele necessite do carro para usá-lo diariamente, quanto mais novo melhor, pois ele terá total controle das condições do veículo a longo prazo. Mas se o veículo não for usado todos os dias, comprar um veículo de garagem pode ser uma boa.

Basicamente, um veículo de garagem é aquele que é pouco utilizado, então, é fácil achá-los em bom estado de conservação mas com um valor inferior em relação a um carro novo.

O que observar ao comprar um veículo?

É claro que a depender da pessoa, ela terá necessidades diferentes e deverá observar isso no momento de efetuar a compra de um veículo, por exemplo, se a família for grande, é importante que o veículo tenha mais lugares.

Além disso, é importante averiguar o estado de conservação do veículo e se as revisões estão em dia, se os pneus são novos e se o carro possui histórico de multas ou não.

E sempre realizar um test drive antes de concretizar a compra, para conseguir averiguar alguns pontos como visibilidade, conforto e ter a certeza que é aquele veículo que você quer usar nos próximos meses.

Carros que são uma grande cilada

Ford Territory: o veículo em questão irá ser substituído em 2024, então, ao comprá-lo em 2023, pode ser que, caso precise de alguma peça nos próximos anos, ela não esteja mais à venda e caso tenha, seja paralela.

Chevrolet Bolt: já esse veículo passou por vários recalls nos últimos meses por conta de problemas na bateria, até mesmo riscos de incêndio, por conta disso, ele não será mais fabricado.

Peugeot 2008: já o veículo em questão não será mais fabricado em várias partes do mundo, então, isso indica uma futura desvalorização além de dificuldades em encontrar peças.

Portanto, ao procurar um veículo, primeiro confira se ele está na lista citada ou não, caso ele esteja, já nem pense em comprá-lo. Caso não esteja, confira os demais fatores apresentados no artigo e jamais faça algo por emoção, pois posteriormente, pode se arrepender bastante.