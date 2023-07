Tendinite dá direito a afastamento do trabalho com benefício do INSS?

É comum que trabalhadores sintam dores em suas articulações, isso acontece por conta que provavelmente os tendões estão inflamados, o que impossibilita alguns movimentos a longo prazo. A doença em questão está dentro das doenças ocupacionais, pois pode ser adquirida no ambiente de trabalho. Devido a isso, uma dúvida é bastante frequente, quem tem tendinite pode se afastar do trabalho para tratar a doença? saiba tudo sobre o tema agora.

O que é a tendinite?

Tendinite nada mais é do que a inflamação dos tendões, seja em qual parte do corpo for. E ela pode ser ocasionada pelo esforço ou ações repetidas diariamente. Tudo isso acaba irritando os tendões e causando o desconforto.

Antes de falar mais sobre a doença, é interessante entender a diferença entre tendões e ligamentos, é bem simples:

Tendões ligam o músculo ao osso;

Ligamentos ligam osso a osso.

Portanto, quando alguém possui tendinite, é por conta que um tendão que liga o músculo a algum osso do corpo está inflamado.

Quem tem tendinite pode se afastar do trabalho temporariamente?

Sim, há essa possibilidade de ser afastado do trabalho por um período ou até permanentemente em casos mais graves. Mas em ambas situações, é preciso passar por uma perícia do INSS para que o médico realize a avaliação.

Quem vai definir se a incapacidade é temporária ou permanente é a autarquia. Então, sendo ela temporária, o benefício concedido será o auxílio-doença, ao passo que se ela for permanente, o benefício será a aposentadoria por invalidez.

No INSS há uma carência para a solicitação de algum benefício, em regra, 12 meses. Todavia, com a tendinite, há uma exceção, como ela é uma doença ocupacional, o benefício pode ser solicitado antes dos 12 meses.

Dicas para se prevenir da tendinite

Alongamentos: antes de realizar qualquer tarefa ou atividade, é importante alongar o corpo todo, sobretudo, a região que será trabalhada no momento em questão, para que os músculos e tendões sejam aquecidos, evitando o risco de lesões e inflamações.

Força: trabalhar a força é essencial para fortalecer os músculos ao redor das articulações, essa ação acaba ajudando os tendões e protegendo eles. Por isso, é importante praticar musculação.

Saiba seu limite: outro ponto importante, é respeitar os limites do seu corpo, caso alguma atividade ou tarefa acima dos limites do corpo seja realizada, é possível que ela cause algum problema para algum ligamento ou tendão.

Alimentação: por fim, sempre tenha uma boa alimentação, rica em nutrientes que contribuem para a boa saúde de todo o corpo, como um todo. Além de fortalecer os tendões e ligamentos.

Então, utilizando as dicas citadas, é possível prevenir o aparecimento da temida tendinite, contudo, caso ela venha aparecer, você já sabe que é possível recorrer ao INSS.