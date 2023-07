Elon Musk decide ACABAR com o Twitter? Novo logo é revelado

Será o fim de uma era? O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, mostrou que as mudanças na rede social de mensagens mais famosa do mundo continuarão causando impactos em quem usa o aplicativo e na web em geral. Nesta segunda-feira (24), o Twitter que, ante então era conhecido pelo seu querido passarinho azul, apareceu com uma nova logomarca, causando estranheza e memes nas redes, mas as mudanças não prometem parar por ai. Saiba mais abaixo os planos de Elon Musk.

Twitter como se conhece não será mais o mesmo após mudança na logo , futuramente, no nome.. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Adeus, passarinho azul

Nesta segunda-feira (24), Elon Musk cumpriu sua promessa e o Twitter acordou de cara nova, ou, melhor dizendo, de logomarca nova. O passarinho azul que virou marca registrada do aplicativo de mensagens desde sua criação, em 2006, deu lugar a uma letra X estilizada.

Por enquanto, a versão mobile do Twitter ainda não recebeu o novo logo, mas isso deve mudar ao longo das próximas horas. A rede social precisa aplicar as mudanças e submetê-las para a App Store e Play Store, uma vez que está prevista a mudança de nome da plataforma.

O bilionário também promete mudar o próprio nome da plataforma, e já é possível acessar o Twitter ao entrar no endereço “x.com”, algo que indica que a mudança está próxima de acontecer.

Anúncio de Musk não era blefe

Em seu perfil oficial no Twitter, Elon Musk, dono da plataforma, havia anunciado no último domingo que “em breve, diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, todos os passarinhos”.

Em seguida, o bilionário fez uma série de posts para revelar o novo nome da rede, que passará a se chamar apenas “X”. Além disso, ele desafiou seus seguidores a criarem um novo logotipo para marca, e caso ele fosse bom o bastante, a mudança iria ao ar nesta segunda-feira (24).

No fim da noite de domingo (23), o logotipo também foi projetado no exterior dos escritórios da empresa em São Francisco, nos Estados Unidos. Os perfis de Musk e da CEO da rede social, Linda Yaccarino, agora apresentam o logotipo X, embora o pássaro azul do Twitter ainda esteja visível em toda a plataforma.

Por fim, ele postou um vídeo misterioso que confirma a transição do Twitter para a nova marca.

Mudanças no Twitter

Após seis meses de negociações, o bilionário Elon Musk comprou o Twitter em 27 de outubro de 2022.

Desde então, a rede social passou por uma série de transformações, recebeu críticas, fez um corte severo no número de funcionários e mudou algumas políticas de uso da plataforma (também foi e voltou algumas vezes em decisões).

Das mudanças mais polêmicas no app, é inevitável não citar o plano de assinatura para qualquer usuário receber o selo verificado, que deixou de ser exclusivo para personalidades populares e contas oficiais de empresas. O Plano Blue tem se tornado o foco principal da plataforma e isso fez o bilionário limitar as DMS de usuários que não pagam a assinatura mensal.

