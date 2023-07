Por que uma criança de 10 anos foi para hospital depois de tomar água?

Criança termina no hospital após beber água – O excesso de hidratação pode ser tão prejudicial quanto a desidratação. A afirmação parece controversa, mas um incidente recente nos Estados Unidos mostrou que o consumo exagerado de água pode levar a sérias consequências. O caso envolveu um garoto de apenas dez anos e teve um desfecho feliz, mas deixou uma lição para todos sobre a importância do consumo equilibrado de líquidos.

A criança que sofreu intoxicação por água foi prontamente levada ao hospital para receber os cuidados necessários. Foto: divulgação

Entenda o que levou a criança ao hospital

O drama vivido por uma família na Carolina do Sul, Estados Unidos, repercutiu na mídia mundial, colocando em foco os perigos do consumo excessivo de água. Em um dia típico de diversão, o jovem Ray Jordan, de apenas dez anos, enfrentou uma situação de vida ou morte após a ingestão de seis garrafas de água em um curto período de tempo. O incidente ocorreu em sua casa, na cidade de Colúmbia, quando o que deveria ter sido um dia divertido entre primos quase se transformou em uma tragédia.

Com o calor intenso do dia, Ray Jordan e seus primos se refugiaram em atividades ao ar livre, incluindo correr pela casa e brincar na cama elástica. No entanto, a diversão deu lugar ao cansaço e Ray, se sentindo exausto, decidiu entrar em casa para se hidratar. O problema foi que ninguém percebeu a quantidade excessiva de água que o menino acabou ingerindo.

Logo, os sinais de que algo estava errado começaram a aparecer. A mãe de Ray, Stacy, percebeu que o filho apresentava sintomas como vômitos, sinais de embriaguez, confusão mental e perda de controle significativa dos movimentos da cabeça e dos braços. Diante desses sinais alarmantes, a família agiu rapidamente, buscando assistência médica.

Ray foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram uma condição conhecida como intoxicação por água. Essa condição rara ocorre quando os rins não conseguem lidar com a quantidade excessiva de líquido, fazendo com que os níveis de sódio no sangue caiam drasticamente. Ray foi submetido a um tratamento intensivo que incluiu a administração de fluidos para estimular a micção e regular os níveis de sódio e potássio em seu corpo. Graças ao tratamento adequado e à pronta resposta dos médicos, Ray se recuperou completamente, sem apresentar quaisquer sequelas.

Ingestão de líquidos monitorada

O caso de Ray Jordan serve como um lembrete importante sobre a necessidade de monitorar a ingestão de líquidos, especialmente durante períodos de calor intenso. A família Jordan compartilhou sua experiência, ressaltando a importância de alternar entre água e bebidas isotônicas durante os dias quentes.

A Carolina do Sul, onde a família Jordan reside, tem enfrentado ondas de calor fora do comum, com temperaturas variando entre 27ºC e 35ºC. A situação levou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos a emitir alertas de calor excessivo, indicando que o clima extremamente quente deve persistir nos próximos dias. A combinação de altas temperaturas e umidade elevada aumenta a sensação térmica, chegando a impressionantes 40ºC a 43ºC.

Em meio a essas condições climáticas extremas, a história de Ray Jordan é um alerta sobre a importância do consumo equilibrado de água. Enquanto a hidratação adequada é essencial para a saúde, especialmente em condições de calor intenso, o excesso pode levar a complicações graves, como a intoxicação por água. Assim, é fundamental monitorar a ingestão de líquidos e buscar aconselhamento médico se surgirem sintomas de desidratação ou intoxicação por água.

