Apps para Android carregam vírus de rastreamento; entenda

Seu Android pode ser infectado por este vírus – No universo digital atual, cada clique pode significar um risco potencial. É um campo repleto de ameaças onde cada interação online pode se tornar uma porta aberta para invasores. Recentemente, dois aplicativos foram identificados como possíveis vilões no roubo de dados pessoais. Entenda o que aconteceu e como proteger-se dessas ameaças virtuais.

É importante estar atento ao risco de instalar aplicativos maliciosos em seu celular Android, pois alguns deles podem conter vírus. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Android com vírus?

Vivemos na era digital, onde cada interação na internet é uma potencial fonte de risco. Em um mundo cada vez mais conectado, o cuidado com as informações pessoais se torna crucial. Recentemente, um alerta sobre a coleta não autorizada de dados por meio de aplicativos específicos pôs em evidência a importância dessa precaução. Isso reforça a necessidade de estarmos sempre atentos aos conteúdos online que consumimos, especialmente aqueles que decidimos instalar em nossos dispositivos.

Veja também: É assim que os criminosos invadem seu WhatsApp facilmente

Dois aplicativos, em particular, chamaram a atenção da empresa de cibersegurança Pradeo, que identificou a prática de coleta de informações pessoais sem o consentimento dos usuários. Esses aplicativos, intitulados ‘File Manager’ e ‘File Recovery & Data Recovery’, ambos desenvolvidos pelo mesmo criador, foram denunciados por rastrear e enviar dados sensíveis dos usuários para diversos servidores, a maioria localizada na China.

O Google foi informado sobre as atividades ilícitas desses aplicativos pela Pradeo e, como resultado, eles foram removidos da Google Play Store. No entanto, essa ação não conseguiu impedir que muitos usuários tivessem suas informações pessoais roubadas. Entre as informações coletadas, destacam-se: localização em tempo real, marca e modelo do dispositivo, lista de contatos dos usuários, tanto do dispositivo quanto das contas conectadas, código do país, provedor de rede, código de rede do provedor do SIM, imagens, vídeos, áudios armazenados no dispositivo e o número do sistema operacional.

O que fazer?

A orientação para quem tiver algum desses aplicativos instalados em seu aparelho é removê-lo imediatamente. Após a remoção, é importante verificar se há alguma atividade suspeita em suas contas online. Para garantir a segurança futura, alguns conselhos são úteis: baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; leia os comentários antes de fazer o download de qualquer coisa; faça uma pesquisa sobre o desenvolvedor do aplicativo e verifique sua confiabilidade; desconfie de aplicativos com muitos downloads e poucos comentários; e, por fim, se um aplicativo pedir permissões que não se relacionam com seu uso, tenha cautela, pode ser um golpe.

As ameaças cibernéticas são uma realidade na era digital. Manter-se informado e compartilhar informações com outros usuários pode ser um fator decisivo na proteção contra esses perigos. Seja por meio dos comentários na loja de aplicativos ou em conversas individuais, a troca de informações pode ajudar a minimizar o número de pessoas prejudicadas por ações criminosas.

Neste cenário, a informação e a cautela são nossas principais aliadas. Os cibercriminosos contam com o desconhecimento e a imprudência dos usuários para obter sucesso. Portanto, estejamos sempre atentos e preparados para nos proteger no universo digital, evitando assim qualquer “vacilo” que possa colocar nossos dados e nossa segurança em risco.

Veja também: 2 aplicativos chineses podem estar espionando seu Android; fique atento