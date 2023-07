Urgente! Bloqueio no Bolsa Família afeta beneficiários; saiba o que fazer

Bolsa Família terá novo bloqueio? Beneficiários do Bolsa Família surpreendem-se ao verificar suas parcelas de julho, percebendo que algumas estão bloqueadas. O fato de muitas dessas famílias serem unipessoais tem levado a questionamentos sobre o motivo do bloqueio. Confira a análise de todo o processo que esclarecerá a situação atual e o que pode ser feito.

Algumas famílias unipessoais estão enfrentando o bloqueio do Bolsa Família durante a averiguação cadastral. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda o bloqueio no Bolsa Família

O pagamento do programa de transferência de renda federal, o Bolsa Família, é aguardado ansiosamente por milhões de famílias brasileiras todos os meses. No entanto, um imprevisto tem surpreendido diversos beneficiários ao longo do último mês: o bloqueio das parcelas. A situação, principalmente em relação a famílias unipessoais, levou ao questionamento das razões do bloqueio e do que pode ser feito para reverter essa situação.

Esse bloqueio está ligado à implantação de um processo de averiguação cadastral unipessoal, uma iniciativa do governo federal e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Esse processo, iniciado em março deste ano, busca revisar os benefícios concedidos a cadastros unipessoais no Cadastro Único (CadÚnico). A intenção do MDS é revisar mais de 8,2 milhões desses cadastros até o final de 2023, dos quais cerca de 5 milhões são beneficiários do programa Bolsa Família.

Os cadastros em questão, na sua maioria, são alvo de investigações devido a suspeitas de recebimentos irregulares do benefício. Ou seja, muitas dessas famílias que se apresentam como unipessoais na realidade possuem outros beneficiários residindo no mesmo domicílio.

No que diz respeito à regularização da situação do Bolsa Família, as famílias que tiveram os benefícios bloqueados no último mês terão até o dia 11 de agosto para atualizar seus dados no setor do CadÚnico de seus respectivos municípios. Contudo, com o objetivo de organizar a convocação dos cadastros unipessoais que serão averiguados, o governo federal decidiu dividir este público em diversos grupos, que serão chamados em etapas diferentes ao longo deste ano.

A fim de organizar esse processo, o MDS estabeleceu um cronograma de convocação para a regularização desses cadastros. Vale destacar que após a atualização de seus dados, caso as famílias se adequem às regras do programa, seus pagamentos serão regularizados e os beneficiários terão direito aos valores retroativos.

Como verificar a situação

Os beneficiários que desejam verificar se seu Bolsa Família está bloqueado podem fazê-lo por meio do site ou do aplicativo do CadÚnico, disponível tanto para Android quanto para iOS. Nesta plataforma de consulta, é possível verificar a data da última atualização do cadastro da família, o estado cadastral atual e também quando será necessária uma nova atualização das informações.

Em alguns casos, além do bloqueio do Bolsa Família por cadastro desatualizado, o beneficiário pode encontrar a mensagem “Benefício bloqueado para crédito em conta”. Porém, esta situação é distinta e não está relacionada ao Cadastro Único. Neste caso, a mensagem indica que o valor da próxima parcela será depositado em breve, ficando retido para movimentações até a data determinada para o saque, conforme o calendário do programa Bolsa Família.

Essas informações são extremamente importantes para os beneficiários do programa, e a sua correta divulgação auxilia no entendimento dos processos que regem o Bolsa Família. Ao compartilhar esses esclarecimentos, é possível auxiliar aqueles que se encontram em situação de bloqueio do benefício a compreender o motivo desta situação e como proceder para regularizá-la.

