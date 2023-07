Nubank pega TODOS desprevenidos com função muito aguardada

O Nubank é um dos bancos digitais mais conhecidos do Brasil, atualmente, eles possuem mais de 70 milhões de usuários. Devido a grande demanda de clientes, eles sempre estão inovando, para agradar a todos eles. E agora, a fintech acaba de anunciar mais uma novidade que deve impulsionar a vida financeira dos brasileiros. Ela ainda não está disponível para todos os usuários, mas a maioria já possui acesso, confira.

Do que se trata a novidade?

Basicamente, a empresa quis proporcionar para o usuário um local para que ele consiga gerenciar todos os seus limites de crédito junto ao banco. Dessa maneira, ele terá noção de suas finanças e quanto pode gastar durante um determinado período de tempo.

Para isso, uma nova aba chamada de “Meus limites” foi adicionada à interface do aplicativo. Ao clicar nela, todos os limites irão aparecer, no caso, os pré-aprovados, como cartões de crédito e empréstimos.

Mas a grande vantagem é que há uma maior facilidade para conseguir empréstimos com o banco, anteriormente, a opção só aparecia para usuários selecionados. Agora, ficará mais fácil realizar as tentativas.

Qual o propósito da atualização?

O banco digital em questão já se mostrou bastante preocupado com a vida financeira dos seus usuários, ao aderir ao programa Desenrola Brasil e “perdoar” as dívidas dos clientes, no caso, as que fossem em um valor de até R$ 100.

E agora, com mais essa atualização, ela apenas prova que de fato se preocupa com todos os usuários. Uma vez que a mudança permite que o usuário tenha o controle de suas finanças diretamente na palma de suas mãos.

Já que agora, em apenas um só lugar, é possível reunir todos os limites, além dos gastos. Assim, o planejamento a curto e médio prazo será mais eficiente.

Como acessar a função?

Para ter acesso a essa nova função, chamada de “Meus limites”, basta seguir o passo a ´passo:

Efetue login no aplicativo Nubank;

Na tela inicial, clique em “cartão de crédito”;

Feito isso, entre na aba “meus limites” que fica ao lado da aba “pagar”.

Agora, será possível ajustar o limite do cartão de crédito para o valor que o usuário desejar, além de ter acesso a outras linhas de crédito do banco, como a função construir limite e Nu limite garantido, fora o crédito extra para o pagamento de boletos.

Vale lembrar que a opção Nu limite garantido é interessante para quem deseja parcelar alguma compra que possui um valor alto mas não tem o limite no momento. Em poucos passos, é possível aumentar o limite de crédito e efetuar a compra desejada.