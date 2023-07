Google alerta: estas contas serão excluídas da plataforma; confira a lista

Contas Google podem ser excluídas por este motivo – Você sabia que sua conta Google pode ser excluída se ficar inativa por um longo período? A gigante da tecnologia anunciou recentemente uma mudança em sua política que afeta diretamente as contas inativas. Com a implementação dessa nova política, a empresa busca otimizar seus sistemas e reduzir a quantidade de contas não utilizadas.

A Google está implementando uma nova política para evitar o acúmulo de contas inativas e excluí-las após dois anos sem atividade. Foto: divulgação

Detalhes sobre as contas Google inativas

A Google, a corporação multinacional norte-americana especializada em produtos e serviços relacionados à Internet, está implementando uma nova política que promete agitar o cenário digital. Segundo o comunicado oficial divulgado pela empresa, contas que permanecerem sem atividade por dois anos serão excluídas a partir de 1º de dezembro de 2023. Essa medida representa uma tentativa de otimizar o sistema da empresa e evitar o acúmulo de contas ociosas.

Para os usuários que desejam evitar a exclusão de suas contas, a Google estabeleceu algumas diretrizes. Basicamente, é necessário fazer login na conta antes do prazo estipulado para manter a conta ativa. Além disso, a empresa esclareceu quais ações são consideradas atividades válidas para manter a conta ativa. Tais atividades incluem a utilização dos serviços do Gmail, Google Drive e YouTube, além do compartilhamento de fotos e o uso do recurso “Entrar com o Google” em plataformas de terceiros.

No entanto, a empresa ressaltou que algumas contas estarão isentas dessa nova política. Em particular, contas associadas a canais do YouTube, vídeos ou comentários, bem como aquelas que possuem saldo monetário de cartões-presente ou têm aplicativos publicados, não serão afetadas pela medida.

Detalhes sobre o processo

Visando a transparência e buscando evitar surpresas desagradáveis para os usuários, a Google planeja alertar os usuários sobre a iminente exclusão. A empresa enviará uma série de e-mails de alerta para o endereço principal do Gmail e, quando disponível, para o endereço de recuperação associado à conta. Esses alertas começarão a ser enviados oito meses antes da data limite, proporcionando aos usuários tempo suficiente para tomar as medidas necessárias para evitar a exclusão de suas contas.

Um detalhe crítico que os usuários precisam estar cientes é que, após a exclusão, o endereço do Gmail associado à conta inativa não poderá ser reutilizado para criar uma nova conta. Essa regra sublinha a importância de os usuários interagirem regularmente com seus serviços do Google, a fim de manter suas contas ativas e evitar transtornos.

A nova política da Google tem como objetivo encorajar todos os seus usuários a permanecerem engajados com suas contas, garantindo assim o acesso contínuo aos serviços e recursos da empresa. A Google deseja que os usuários preservem seus dados e informações pessoais e evitem o risco de perder acesso a importantes serviços e recursos digitais.

Por isso, se você é um usuário dos serviços do Google, a recomendação é clara: mantenha sua conta ativa. A Google está implementando essas mudanças para otimizar seus sistemas e serviços. Portanto, é essencial ficar atento aos avisos da empresa e tomar as medidas necessárias para proteger sua conta e suas informações.

