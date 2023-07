Caixa Tem libera GRANDE PRESENTE para os clientes registrados

O Caixa Tem, principal aplicativo da Caixa Econômica Federal no repasse de valores aos benefícios sociais do governo, acaba de depositar um valor exclusivo para os brasileiros. Nesta semana, o aplicativo da Caixa Econômica Federal, responsável pelas contas digitais dos beneficiários depositou mais uma parcela do benefício para famílias que se encontram em situação de pobreza e vulnerabilidade. Continue lendo para saber mais sobre o calendário de pagamento.

Caica libera valor extra no Caixa Tem, para beneficiários de programa social. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem libera bônus

O Caixa Tem, principal aplicativo da Caixa Econômica Federal no repasse de valores aos benefícios sociais do governo, acaba de depositar um valor exclusivo para os brasileiros. Com foco no combate à fome e à desigualdade, o Caixa Tem presenteou todos os devidamente inscritos em um programa social com mais de R$ 600!

O repasse trata-se da parcela referente ao mês de julho do programa de transferência de valor Bolsa Família, programa destinado ao auxílio das famílias brasileiras no que diz respeito à compra e ajuda de mantimentos. O valor a ser repassado corresponde a, no mínimo, R$ 600, repasse padronizado e será destinado aos beneficiários inscritos sob o último número do NIS 6 (Número de Identificação Social).

Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional – de R$ 150 – a famílias com crianças de até seis anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais.

O Caixa Tem através do Bolsa Família contempla outros valores adicionais, que incluem:

R$ 50 para gestantes e lactantes com acompanhamento nutricional e pré-natal em dia;

R$ 50 para adolescentes entre 12 e 18 anos que estejam estudando.

Dessa forma, se uma família possuir pelo menos, um integrante para cada adicional acima e duas crianças de até seis anos, é possível receber até R$ 950 por núcleo. O valor deve ser depositado na conta digital e pode ser sacado em qualquer correspondente Caixa.

Leia mais: Valor do Bolsa Família de agosto já está definido; veja em quanto ficou

Novo mês, novas regras

Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Com base no cruzamento de informações, 341 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes a renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS.

Em compensação, outras 300 mil famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1,3 milhão de famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família.

Vou receber adicional? Veja o calendário

Para receber os adicionais do programa, é necessário ter seus dados atualizados no CadÚnico. Veja o calendário completo do Bolsa Família para este mês que está se encerrando:

NIS com final 1: 18 de julho;

NIS com final 2: 19 de julho;

NIS com final 3: 20 de julho;

NIS com final 4: 21 de julho;

NIS com final 5: 24 de julho;

NIS com final 6: 25 de julho;

NIS com final 7: 26 de julho;

NIS com final 8: 27 de julho;

NIS com final 9: 28 de julho;

NIS com final 0: 31 de julho.

Leia também: Aviso GERAL sobre o Bolsa Família acaba de ser emitido; atenção

*Com informações da Agência Brasil