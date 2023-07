Aviso GERAL sobre o Bolsa Família acaba de ser emitido; atenção

O Programa Bolsa Família retoma os pagamentos do mês de Julho de 2023, nesta segunda-feira (24 de julho de 2023) e começa o dia com uma notícia para todos os beneficiários: o acesso ao aplicativo do Caixa Tem pode apresentar erros. Criado durante a pandemia, o aplicativo serve como uma ponte entre o benefício e o destinatário. No entanto, alguns fatores de instabilidade são comuns na plataforma.

Por isso, não precisa ficar preocupado. Seu benefício não foi cancelado – pelo menos não por esse motivo. O aplicativo pode apresentar um alto número de solicitações ao mesmo tempo e, por isso, apresentar falhas e até travar em alguns momentos.

Se o aplicativo apresentar quaisquer falhas, tente esperar ou reiniciar seu celular. Se o erro persistir, aguarde até 1 hora depois do pagamento ter sido efetuado, de acordo com o horário de Brasília. Além disso, é importante realçar que recebem hoje os beneficiários sob o final de NIS 5 (Número de Identificação Social). Veja o calendário completo deste mês:

18/07 – Final de NIS 1;

19/07 – Final de NIS 2;

20/07 – Final de NIS 3;

21/07 – Final de NIS 4;

24/07 – Final de NIS 5;

25/07 – Final de NIS 6;

26/07 – Final de NIS 7;

27/07 – Final de NIS 8;

28/07 – Final de NIS 9;

31/07 – Final de NIS 0.

Aviso geral sobre o bolsa família é emitido! . Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

NIS 5 ainda pode receber ainda R$350,00.

Além do repasse padrão do Bolsa Família, R$ 600, os beneficiários do programa podem receber adicionais que são destinados a grupos específicos dentro de cada família, como:

R$ 150 para crianças de até seis anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes;

R$ 50 para cada adolescente entre 12 e 18 anos.

Dessa forma, caso a família contenha mais de um beneficiário nas condições acima, o repasse total ao final do pagamento pode ser de R$ 350 somente de adicionais.

O que é o programa Bolsa Família?

O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda com condicionalidades na saúde e na educação.

São elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias inscritas no Cadastro Único em situação de pobreza, com renda percapita mensal inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).

As famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família devem cumprir as seguintes condicionalidades:

Na Saúde

Realização de pré-natal;

Cumprimento do calendário nacional de vacinação; e

Acompanhamento do estado nutricional das crianças com 07 anos incompletos.

Na Educação

Frequência escolar mínima de 60% (sessenta por cento) para as crianças de quatro e cinco anos de idade;

Frequência escolar mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para crianças e adolescentes de seis a dezessete anos de idade;

O Programa é composto pelos seguintes benefícios:

Benefício Renda de Cidadania + Benefício complementar para atingir o piso de R$ 600,00

Benefício de Primeira Infância por criança até 6 anos no valor de R$ 150,00

Benefício Variável familiar para gestantes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos de R$ 50,00

