Dinheiro na conta AGORA, sem análise de crédito; Caixa libera altos valores

Às vezes a situação aperta ou o cidadão quer realizar algum sonho pessoal, nesses casos, a melhor opção a se fazer é realizar um empréstimo. Contudo, a maioria das instituições financeiras são bem burocráticas nesse quesito e por diversas vezes, acabam nem liberando o valor almejado pelo cliente. Entretanto, a Caixa Econômica Federal está inovando e trazendo mais uma possibilidade de empréstimo sem análise de crédito, é dinheiro na hora. Entenda mais sobre o assunto.

Caixa está liberando empréstimos sem análise de crédito, entenda | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quando o empréstimo é uma boa opção?

Basicamente, o empréstimo funciona da seguinte maneira: o cliente vai até um banco, solicita um valor, o banco concede e o usuário paga o capital recebido em várias parcelas, no valor das parcelas estão inclusos juros, taxas e uma parte do valor recebido.

A depender do banco, é possível realizar o pagamento da primeira e da última parcela, através disso, é possível pagar as últimas parcelas sem a incidência de juros, o que torna o pagamento mais rápido e barato.

Ou seja, por tudo que foi falado, o empréstimo é uma boa opção quando a pessoa precisa de dinheiro rápido e não pode pagar o valor integral de uma só vez, então recorre a modalidade de crédito.

Veja também: Tendinite Dá Direito A Afastamento Do Trabalho Com Benefício Do INSS?

Caixa libera empréstimo sem análise de crédito

Na maioria das vezes, quando o cliente vai procurar um empréstimo, ele acaba se esbarrando na temida análise de crédito, é por intermédio do procedimento em questão que o banco irá ver se é confiável ou não a operação. Caso a resposta seja negativa, o empréstimo é negado.

Para acabar com essa situação, a Caixa lançou o empréstimo “Penhor Caixa”, é uma modalidade de crédito onde o cliente deixa algum objeto de valor no banco e em troca, o valor é emprestado para ele. Caso o valor não seja pago, o objeto passa a ser propriedade do banco.

A nova opção vem atraindo a atenção de várias pessoas, pois o dinheiro é liberado na hora, após a avaliação do item que será penhorado.

Veja também: Com Apenas R$ 100 No Nubank Você Pode Terminar Com Um Bom Dinheiro; Veja Como

Como solicitar um empréstimo usando a modalidade de penhor?

Para conseguir utilizar a modalidade, o cliente precisa ir até uma unidade da Caixa de maneira presencial, chegando na agência, é importante levar os bens que serão penhorados e todos os documentos pessoais e o comprovante de endereço.

A Caixa aceita vários tipos de objetos para conceder o empréstimo, por conta disso, ele consegue abranger uma gama de clientes. Os principais itens penhorados são:

Joias;

Canetas;

Relógios;

Pratarias.

Então, caso você esteja precisando de um dinheiro rápido, essa é a melhor opção. Mas sempre é importante lembrar que caso o empréstimo não seja pago, o bem penhorado será da Caixa e posteriormente leiloado. Então, mesmo sendo uma opção rápida e fácil, é preciso pensar bastante antes de buscá-la.