Pesquisa aponta realidade CHOCANTE do Tinder! Ninguém esperava por isso

Se você é uma pessoa que acredita que ter o Tinder estalado em seu celular é perfeito para encontrar sua alma gêmea, é melhor pensar novamente sobre isso. Recentemente foi lançada uma pesquisa que mostrou que quase dos 1.400 dos usuários do aplicativo, cerca de 65,3% das pessoas dentro dessa plataforma já estão casadas ou em um relacionamento, isso representa quase dois terços do total que usam essa plataforma de relacionamento. É um dado alarmante.

Acompanhe a leitura abaixo para saber um pouco mais.

confira os dados que foram feitos em uma pesquisa no Tinder. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O estudo de pesquisas

Um estudo de respeito, que foi assinado por alguns pesquisadores que são experientes, entre eles Germano Vera Cruz e Elias Aboujaoude, foi a fundo nas motivações e satisfação dos usuários da plataforma do Tinder. Ao todo, foram coletadas respostas de 1.387 pessoas com a idade entre 18 a 74 anos.

E o resultado mostrou que somente metade dos participantes (50,3%) realmente usa o aplicativo para conhecer alguém, ou seja, isso nos mostra que grande parte dos usuários estão lá por outro motivo, e isso é alarmante.

É melhor rede social ou aplicativo de relacionamento?

Outro ponto do estudo que realmente chamou atenção dos pesquisadores é que os usuários do Tinder de forma similar as redes sociais. Para alguns deles a plataforma chegou a se tornar uma plataforma de entretenimento e até mesmo conexão social do que realmente encontrar alguém para ter um relacionamento sério.

A sensação de receber likes e matches está dando impulso de confiança para os usuários, no entanto pode atrapalhar quem está realmente buscando encontrar um parceiro fora do aplicativo.

O psicólogo e coautor da pesquisa, Germano Vera Cruz, deu entrevista à NBC e disse “Algumas pessoas se sentem enganadas com os aplicativos de relacionamento porque a cada vez que surge uma nova plataforma, elas realmente acham que vão encontrar alguém. E aí as pessoas vão de plataforma em plataforma, mas não ficam satisfeitas enquanto estão lá.”

Veja também: Tinder e outros aplicativos estão na mira dos políticos; entenda a proposta de REGULAMENTAÇÃO

Relacionamento aberto no Tinder

Além deles cobrirem um alto índice de infidelidade esse estudo também trouxe como assunto uma realidade menos convencional no mundo dos relacionamentos. Foi nato que algumas pessoas usam o Tinder enquanto já estão em outro relacionamento aberto ou praticam o poliamor.

E devido a isso o aplicativo ficou com filtros para que os usuários possam sinalizar seus interesses em relações não monogâmicas. Vale ressaltar que essas opções contra-hegemônicas tem sido uma forma de transparência para quem está realmente buscando algo diferente.

O nosso mundo está se tornando cada vez mais comum interações virtuais e digitais, é importante ter clareza sobre essas expectativas e propósitos ao usar aplicativos de relacionamento.

Veja também: Tinder astrológico: como cada SIGNO se comporta no 1º encontro