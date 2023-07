Valor do Bolsa Família de agosto já está definido; veja em quanto ficou

Bolsa Família em agosto – A tão esperada reformulação do programa Bolsa Família, anunciada neste ano por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, começa a ganhar contornos mais definidos. Com a aprovação dessa medida, uma das principais propostas do governo Lula, a sociedade brasileira se volta para entender as mudanças que estão por vir e como isso pode afetar a vida de milhões de brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição aprovou a nova versão do Bolsa Família neste ano, e as alterações entrarão em vigor em agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Agosto traz mudanças para o Bolsa Família?

Inicialmente, é importante lembrar que o programa Bolsa Família desempenha um papel crucial para muitas famílias que enfrentam dificuldades socioeconômicas. Com a renda mensal oferecida pelo programa, estas famílias ganham maior dignidade e acesso a uma vida de melhor qualidade. Além disso, essa transferência de renda contribui significativamente para a luta contra as desigualdades persistentes em nosso país.

Para o mês de agosto, uma das novidades do programa é a inclusão de um benefício adicional para as famílias beneficiárias: o Auxílio Gás. Porém, essa inclusão vem acompanhada de uma pequena redução no valor mensal do Bolsa Família. Esta diminuição é consequência da recente queda nos preços do gás de cozinha, o que resultou em uma redução correspondente no valor do Auxílio Gás. Contudo, o governo ainda não forneceu informações detalhadas sobre quanto será deduzido do benefício no próximo mês.

Observações importantes

Apesar dessa alteração nos valores, é fundamental ressaltar que o número de famílias contempladas pelo programa não será afetado. O Auxílio Gás é concedido bimestralmente e, para o ano corrente, além de agosto, também será incorporado nos benefícios de outubro e dezembro.

Em relação à logística de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto, os beneficiários devem se atentar ao último dígito do seu Número de Inscrição Social (NIS) para saber a data correta do saque. O calendário é estabelecido de acordo com esse número. Assim, no dia 18 de agosto, famílias com NIS terminado em 1 receberão o benefício. Já no dia 21, é a vez das famílias com NIS terminado em 2, e assim por diante, até o dia 31 de agosto, quando as famílias cujo NIS termina em 0 receberão o pagamento.

O valor do benefício é de, no mínimo, R$ 600 por mês para cada família. No entanto, esse valor pode ser maior, chegando até R$ 700, caso a família tenha integrantes gestantes, crianças de até seis anos ou jovens com até 18 anos.

Em suma, essas são as principais alterações do programa Bolsa Família para o próximo mês. A inclusão do Auxílio Gás como um benefício adicional representa uma importante medida de apoio às famílias brasileiras, especialmente neste momento de crise econômica. Mesmo com a redução no valor do benefício, o programa continua sendo uma ferramenta crucial na luta contra a desigualdade social no Brasil, proporcionando a milhões de famílias a oportunidade de uma vida mais digna e de qualidade.

