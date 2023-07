Sem Netflix, Prime Video ou Disney+? Tudo bem! Dá para ter streaming de graça

Principais plataformas de streaming oferecem variedades, seja no preço que pode estar subindo rápido demais, seja na baixa oferta de conteúdos, o que obriga o usuário a assinar mais um serviço de streaming, e com isso vê o bolso ficar cada vez mais leve ao buscar algo bom e barato apenas para o entretenimento. Logo abaixo separamos boas opções para você deixar de lado as assinaturas pagas e curtir o seu filme favorito de forma totalmente gratuita.

Streaming: muitas opções, muitos preços

Existem tantos serviços de streaming disponíveis agora – e eles podem facilmente consumir seus gastos mensais. Mas nem todo mundo percebe que há um monte de televisão grátis disponível. E não queremos dizer canais no estilo ‘tudo liberado’, como os serviços ilegais de TV Box. Vários serviços de streaming suportados por anúncios menos conhecidos oferecem uma alternativa gratuita. E muitos apresentam grandes nomes e séries clássicas.

Veja logo abaixo 7 ótimas opções para assistir ótimos filmes e excelentes opções de séries totalmente de graça e dentro da lei.

1. Canais extras na sua smart TV

Dessa você provavelmente não sabia, mas muitas Smart TVs oferecem seus próprios canais de transmissão, os incorporando ao software de seus aparelhos, como é o caso de alguns modelos da marca LG e da Samsung.

Em uma TV LG, ele vem por meio de um aplicativo chamado LG Channels. E na Samsung é chamado de Samsung TV Plus, com canais amplamente temáticos sobre programas populares dos quais você provavelmente já ouviu falar antes. Portanto, dê uma olhada nas opções extras da sua smart TV para ver se há algum canal gratuito oculto.

Mas se você não possui uma smart tv, ou o conteúdo gratuito que ela te oferece não está sendo o suficiente para o seu entretenimento, separamos algumas opções de streaming 100% grátis que podem atender ao que você procura.

2. Pluto TV

Pluto TV é outro serviço de streaming gratuito com mais de 100 canais, lançada em dezembro de 2020 no Brasil, sendo um streaming gratuito da ViacomCBS. Seu serviço é baseado em receitas de anúncios, com catálogo que inclui mais de 25 mil horas de conteúdo e 200 parceiros cadastrados.

A empresa adiciona novos canais na grade e permite que os usuários assistam por celular, computador ou televisão. Além disso, também permite pular anúncios caso o interessado contrate um pacote especial de assinatura, mas é possível assistir de forma totalmente grátis.

3. Amazon Freevee

O Amazon Prime Video pode ser a primeira coisa em que você pensa, mas o gigante do varejo também tem uma alternativa gratuita crescente. Freevee é o lar de exclusividades como Judy Justice.

Mas também há algum conteúdo clássico sob demanda. The L Word, Nashville e Parks and Recreation estão entre as opções disponíveis.

4. Netmovies

A plataforma Netmovies é um serviço de streaming gratuito disponível na internet, com catálogo que se concentra na apresentação de títulos antigos de filmes e séries. Esses conteúdos não estão disponíveis em outros lugares, de modo que é possível consumi-los sem violações.

Os usuários podem escolher se cadastrar ou utilizar o serviço de maneira anônima. No entanto, funcionalidades como salvar filmes ou adicionar interesses na lista só estão disponíveis com o cadastro.

5. Vix

O streaming gratuito Vix é uma opção que funciona com títulos independentes, especialmente latinos. Ele se destaca por transmitir novelas e seriados dos países da América Central e América do Sul com cessões de direitos autorais ou títulos livres.

Dessa forma, os usuários podem consumir as produções diretamente pela internet. Trata-se de um canal em ascensão com apenas 15 mil horas de conteúdo até o momento. No entanto, possibilita o uso do serviço sem assinaturas ou pagamentos.

6. Libreflix

A Librefix é um streaming gratuito de código aberto. Em outras palavras, ela aceita a colaboração de desenvolvedores voluntários para inserir os títulos e manter a plataforma funcionando. Além disso, trabalha apenas com produções independentes, que são cedidas pelas empresas ou equipes envolvidas.

Trata-se de uma alternativa interessante para quem busca títulos menos conhecidos, além de disponibilizar os vídeos em alta resolução. O site também funciona com anúncios, além de permitir a colaboração de qualquer usuário voluntário.

7. Crunchroll

O Crunchchroll é uma empresa de distribuição de conteúdos focada na transmissão de vídeo de mídia asiática oriental, que inclui:

animes;

mangás;

doramas;

música;

entretenimento eletrônico.

Ela foi fundada em 2006 por graduandos da Universidade da Califórnia, Berkeley e atualmente, reúne mais de 100 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

Embora seja um serviço pago, também oferece a possibilidade de streaming gratuito com anúncios e funcionalidades limitadas, como impossibilidade de salvar listas de interesse. No entanto, usuários que desejam consumir os conteúdos podem assistir sem precisar pagar.

Qual o melhor streaming gratuito?

Existe uma variedade de plataformas de streaming gratuito na internet, mas alguns dos nomes mais consolidados são YouTube e Crunchroll. Isso ocorre por serem empresas de grande porte que trabalham com formatos diferenciados de assinatura.

Assim, se destacam pelos catálogos variados, com conteúdos de sucesso e alta qualidade na exibição, além da possibilidade de consumir gratuitamente. No entanto, existem outras alternativas de qualidade, como a PlutoTV e a Vix que operam sem cobranças e com diversos nomes variados de produções.

