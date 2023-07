O Microempreendedor Individual (MEI) é uma das modalidades mais populares de CNPJ. Na qual uma Pessoa Física consegue abrir uma empresa e trabalhar de maneira autônoma. Logo, o MEI não é uma pessoa jurídica à luz da lei – mas uma pessoa física com CNPJ. Logo, é possível que o MEI fique negativado e precise contratar um empréstimo. Há inúmeras maneiras de fazer isso – mas é necessário saber desses truques para conseguir aprovação rápida.

Empréstimo para MEI com nome sujo Descubra como fazer | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Empréstimo para MEI com nome sujo

O MEI terá mais oportunidades de crédito após os primeiros 12 meses da abertura de sua empresa. Antes disso, dificilmente irá conseguir algum tipo de crédito. Haja vista que as instituições financeiras solicitam dados dos últimos 12 meses de atuação. Há vários fatores que podem levar o MEI a estar com o CNPJ negativado – principalmente dívidas.

Como em qualquer outra operação de crédito, o MEI irá ter o seu CNPJ analisado. Logo, é importante que as finanças estejam devidamente organizadas. Por mais que estejam no vermelho, mas organizadas para conseguir ser feita uma análise de fator de risco.

Por mais que seja difícil conseguir empréstimo para MEI estando negativado não é impossível – haja vista que o Governo Federal possui inúmeros parceiros e até mesmo programas que auxiliam os pequenos e médios empresários do Brasil a pagarem suas dívidas regularmente.

O intuito é a concessão de crédito a fim de que o MEI consiga regularizar novamente seu CNPJ e voltar a todo vapor para o mercado de crédito. Existem algumas modalidades disponíveis para MEI negativados. Bem como:

Empréstimo consignado para MEI;

Empréstimo com garantia;

Empréstimo com avalista;

Empréstimo do Governo.

Trata-se de modalidades distintas. Cada uma delas são feitas de modo diferente – mas seguem o mesmo padrão e precisam dos mesmos documentos. O exemplo dado será com o empréstimo para MEI concedido pelo BNDES.

Quais são os documentos necessários para a contratação do empréstimo para MEI?

O MEI precisa apresentar uma série de documentos em conjunto. Misturados entre documentos de Pessoa Física e Jurídica. Logo, é importante estar com todos os documentos em mãos a fim de conseguir preencher todos os formulários da contratação do empréstimo. Veja os documentos:

CPF;

RG ou CNH;

Certificado MEI;

Comprovante de moradia;

Comprovante de renda PF e PJ;

Plano de uso do dinheiro (obrigatório em algumas financeiras).

Por mais que o MEI esteja negativado, em alguns casos basta estar em dia com o pagamento do DAS que o crédito terá mais chances de ser aprovado. Haja vista que nem todas as credoras exigem que o CNPJ da empresa esteja livre de dívidas para concessão de crédito.

Passo a passo de como contratar

Para solicitar o empréstimo para MEI negativado é necessário estar a pelo menos 12 meses na condição de MEI. Pagando os impostos em dia – isto é, as guias da DAS. A partir de então, basta seguir os passos abaixo.

Encontre a modalidade desejada, caso seja o BNDES – é necessário entrar no site e optar pela escolha de Crédito para empresas;

Faça uma simulação e anexe os documentos exigidos;

Anexe o plano de investimento com a concessão e aguarde uma análise técnica;

Informe a renda mensal da empresa e envie para análise.

Pronto. Mediante esses passos padrões é possível solicitar empréstimo para MEI negativado em qualquer financeira que permita. Haja vista que pode mudar de empresa para empresa. Algumas podem exigir cadastro no site através do endereço de e-mail ou dispositivo celular.

Há uma imensa possibilidade de ações que podem ser feitas. Geralmente o empréstimo quando aprovado é liberado entre 3-5 dias úteis – mas em alguns casos pode não demorar sequer 24 horas. Logo, é tudo relativo e depende bastante do órgão.

